"Bauer sucht Frau": Das ist aus den Paaren der letzten Staffel geworden

Montag, 17. April 2017, 9:34 Uhr

Am Ostersonntag gab es traditionell ein Wiedersehen mit einigen Herrschaften aus der letzten Staffel RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Christian (31) und Barbara (27) beispielsweise führen weiterhin eine glückliche Wochenendbeziehung. So oft es geht sehen sich die Verliebten.

Christian (31) und Barbara (27, r.) führen weiterhin eine glückliche Wochenendbeziehung. Foto: RTL

Meist ist auch Barbaras Tochter Katharina (7) mit dabei. Christian: „Im Herzen haben wir schon eine kleine Familie und das ist das was ich mir immer gewünscht habe.“ Und so kann Christian Katharina ihren größten Wunsch nach einem eigenen Fohlen nicht abschlagen.

Das muss aber erst noch geboren werden und deshalb darf Katharina sich sogar den Hengst aussuchen, der Christians Stute Britta decken soll.

Jörg (33) und Vanessa (30) schmieden schon Hochzeitspläne. Foto: RTL

Auch Jörg (33) und Vanessa (30) schweben weiterhin auf Wolke sieben. „Seit der Hofwoche ist viel passiert. Vanessa ist zu mir gezogen und wir haben jetzt unser eigenes Haus. Ich bin wunschlos glücklich, habe meine große Liebe gefunden. Ich kann wirklich sagen, ich bin der glücklichste Mensch der Welt.“ Jörg schwärmte weiter: „Ich hab die Frau meines Lebens gefunden. An Vanessa gefällt mir einfach alles. Sie ist ehrlich, herzlich, liebevoll. Sie ist einfach perfekt. Ich liebe sie halt über alles. Das ist ein Traum.“ Gemeinsam wird das neue Heim renoviert und eingerichtet. Die beiden haben sogar Familienzuwachs bekommen: Den Australien Cattle Dog Welpen Nero.

Bei Daniel, dem 26-jährige Jungbauern und Lina hat die Liebe nach der Hofwoche nicht gehalten. Nun hat Daniel die hübsche Katja (21) auf seinen Hof eingeladen. Foto RTL

Anders geht es Daniel. Der 26-jährige Jungbauer aus dem Siegerland ist weiterhin alleine. Doch es gibt Hoffnung: Aus weiteren Briefen von interessierten Frauen hat er sich Katja (21) ausgesucht und zu sich auf den Hof eingeladen. Die hübsche Blondine aus Bayern wird von ihren Eltern Karin und Martin zu Daniel gebracht. „Ich finde den Daniel ziemlich attraktiv. Und dass meine Eltern gleich beim ersten Date den Daniel kennenlernen, finde ich total super“, so die Altenpflegerin. Daniel ist begeistert: „Sie ist sehr attraktiv und hübsch, verschmust mit den Tieren. Das sind schon Dinge, die ich an einer Frau liebe! Ich würde mich schon freuen, wenn sich mit ihr mehr entwickeln würde. Ich habe jetzt schon ein Kribbeln im Bauch und im Herz. Bei mir hat es schon gefunkt!“

Ziegenwirt Roland (30) ist frisch verliebt. Und Maren (25) geht es genauso. Foto: RTL

Ziegenwirt Roland (30) ist nun auch verliebt: „Tja, der Ziegenwirt ist weg vom Markt! Auf einer Party habe ich die Maren kennengelernt. Wir sind total auf einer Wellenlänge. Wir haben beide die Landwirtschaft im Herzen. Maren hat neuen Schwung in mein Leben gebracht! Das ist schon ein tolles Gefühl“, so Roland total verliebt. Maren (25, gelernte Bürokauffrau) geht es genauso: „Ich dachte sofort, wouw das ist er! Dann habe ich ihn angesprochen und dann hat es auch sofort gefunkt! Ich bin super glücklich und total verliebt in Roland!“

Bei Torsten (41 ist viel passiert seit er nicht mehr mit Sandra zusammen ist. Es gibt bereits eine neue Frau an seiner Seite: Denise (42) ist seit rund vier Monaten seine Freundin. Foto: RTL

Bei Torsten (41), dem „starken Kuhbauern“, ist auch viel passiert: „Sandra und ich sind nicht mehr zusammen. Wir haben nicht zusammen gepasst, wir waren zu verschieden.“ Doch es gibt bereits eine neue Frau an Torstens Seite: Denise (42), die 2012 von Landwirt Kurt zum Scheunenfest eingeladen wurde, ist seit rund vier Monaten seine Freundin. „Ich bin auf Thorsten durch ‚Bauer sucht Frau‘ aufmerksam geworden. Er ist optisch genau mein Typ. Ich mag ja kräftige Männer. Ich habe ihn im Internet kontaktiert und dann hat sich das alles so entwickelt“, so die Callcenter-Agentin. Die beiden sprechen auch über Sandra, die Thorsten ein aktuelles Bild, auf dem sie sichtlich abgenommen hat, von sich geschickt hat. Thorsten hat darauf nicht reagiert. Denise: „Dann hat sie das wohl verstanden, dass sie sich nicht mehr melden braucht.“

Zwischen der 42-jährigen Hausfrau Sandra (l.) und der Mit-Kandidatin Nicole (52) hat sich eine Freundschaft entwickelt. Foto: RTL

Und wie geht es Sandra? Zwischen der 42-jährigen Hausfrau und der Mit-Kandidatin Nicole, die im Sommer die Hofwoche bei Gerhard in Sachsen verbrachte, hat sich eine Freundschaft entwickelt. Bei einem Besuch von Nicole (52) bei Sandra geht es natürlich auch um Thorsten: „Ich habe Thorsten ‚aus Versehen‘ ein Bild geschickt. Das war so ein kleiner Ellbogenhieb, den ich noch mal verschicken musste, so nach den Motto: ‚Guck‘ mal‘ ich kann auch anders‘“, so Sandra selbstbewusst. Nicole gefällt Sandras Haltung: „Das ist die neue, selbstbewusste, lebensfrohe Sandra. Ich wünsche ihr, dass sie wirklich den richtigen Mann findet, den sie auch verdient. Sie ist eine super Frau.“ Und Sandra hat diesbezüglich auch eine Neuigkeit: „Es gibt da jemanden, den ich sehr gerne mag. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir kennen uns schon länger und haben uns jetzt sozusagen wieder gefunden.“

Die Brüder Bernd-Udo (42, r.) und Berthold (47) sind noch allein. Foto: RTL

Und wie sieht es bei Nicole und Gerhard: „Die Freundschaft zu Gerhard ist gewachsen und wir telefonieren regelmäßig. Ich fahre auch bald wieder zu ihm hin. Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben.“

Bei den Brüdern Berthold (47) und Bernd-Udo (42) hat sich Inka zu Besuch angemeldet. Beim Schnitzelbraten fühlt Inka Berthold auf den Zahn: „Was sind denn so deine Qualitäten, die du den Frauen anpreisen könntest?“ Berthold: „Es wird immer behauptet, dass ich so einen trockenen Humor habe und ich sage meistens, was ich denke.“ Bei Schnitzel und Kartoffelsalat Mittagessen muss dann Bernd-Udo erklären, wie seine Traumfrau sein sollte: „Charakterstark, romantisch, sportlich, vielleicht lange Haare – die ich nicht habe – und sie muss tierlieb sein!“ Interessierte Frauen für Bernd-Udo und Berthold können sich auch weiterhin unter bauersuchtfrau@rtl.de bewerben…