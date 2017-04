"Bleed For This": Miles Teller wieder zurück im Kino

Montag, 17. April 2017, 15:03 Uhr

They never come back – von wegen! Der Boxer Vinny Pazienza will sein Karriereende nicht akzeptieren und arbeitet zäh an seinem Comeback im Ring. Und Miles Teller ist somit wieder zurück im Kino!

Foto: SonyPictures

Schon als Kind beginnt Vinny Pazienza mit dem Boxen und gewinnt später zahlreiche Titel. Dann aber hat er einen schweren Verkehrsunfall und bricht sich das Genick. Seine Ärzte raten ihm davon ab, wieder zu boxen – doch Vinny Pazienza alias „The Pazmanian Devil“ beginnt heimlich mit dem Training. „Bleed For This“ erzählt nun diese wahre Geschichte über den Sportler, der seinem Schicksal trotzt und sich zurück ins Leben kämpft. Miles Teller („Whiplash“) spielt die Hauptrolle, Aaron Eckhart („Sully“) den Trainer. Kinostart ist am 20. April! (dpa/KT)