John Legend: "Sie meckert mich andauernd an"

Montag, 17. April 2017, 12:34 Uhr

John Legend führt eine stinknormale Beziehung, wie jedes andere Paar. Der ‘All of Me’-Interpret und seine schöne Frau, die gemeinsam die 12 Monate alte Tochter Luna großziehen, haben wie „normale“ Paare Streits, wie der Musiker nun verriet.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

„Chrissy und ich diskutieren über alle normalen Dinge. Zum Beispiel wann der andere nach Hause kommt. Oder sie meckert mich andauernd an, weil ich zu viel Zeit am Handy mit Twitter und Instagram verbringe.“ Doch eines bringe sie immer wieder zurück auf den Boden: „Chrissy und ich kochen gemeinsam. Das bringt uns runter und entspannt. Ich kann ziemlich gut fritiertes Hähnchen, Macaroni-Käse, Omelettes und Pancakes. Danach hängen wir zusammen ab und schauen Fernsehen. ‘Netflix and Chill’, wie die Leute so schön sagen.”

Seinen peinlichsten Moment hatte der 38-Jährige dank seiner Frau, wie er dem ‘Cosmopolitan’-Magazin beichtete: „Vor ein paar Jahren lud Chrissy auf Instagram ein Foto von meinem blanken hintern hoch. Wir waren beide ziemlich betrunken und am nächsten Morgen war es mir einfach nur peinlich.“ Trotzdem sei ihre Liebe nun stärker denn je: „Unsere Beziehung ist besser als je zuvor. Wir lieben es, Eltern zu sein und wir lieben unsere Tochter. Wir genießen es total, beieinander zu sein. Auch wenn es unser Job ist, gehen wir gerne gemeinsam auf Events, weil wir dann eine tolle Zeit zusammen verbringen.“