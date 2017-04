Amber Heard: Will sie Freund Elon Musk etwa schon heiraten?

Dienstag, 18. April 2017, 18:12 Uhr

Schauspielerin Amber Heard (30) ist nach der Scheidung von Johnny Depp (53) offenbar schon wieder bereit, sich mit ihren neuen angeblichen Freund, Unternehmer Elon Musk (45) in die nächste Ehe zu stürzen.

Foto: FayesVision/WENN.com

Das berichtet zumindest die britische ‚Grazia’-Ausgabe und beruft sich auf eine angebliche Aussage ihres Vaters. Demnach verriet dieser dem Blatt: „Amber und Elon meinen es beide sehr ernst miteinander. Sie würde es lieben, wieder zu heiraten.“ Und er ergänzte: „Eine der Dinge, die sie machen möchten ist, sich häuslich niederzulassen und eine Familie zu gründen. Sie machen Pläne dafür.“ Die Ex-Gattin von Johnny Depp wurde zum ersten Mal letzten Sommer mit dem ‚Tesla’-Boss in Verbindung gebracht, nachdem sie mehrfach zusammen in London und Miami gesichtet wurden.

Glaubt man einem ‚Daily Mirror’-Bericht, soll die Schauspielerin auch ganz „hin und weg“ von dem Unternehmer sein, dessen Vermögen auf 9,2 Milliarden Dollar geschätzt wird. Eine angebliche Quelle erzählte dem Blatt dazu: „Amber ist überglücklich über die Scheidung aber sie ist noch glücklicher darüber, dass sie jetzt ihre Beziehung mit Elon öffentlich machen kann.“ Und dieser verkündete weiter: „Sie planen bereits eine Menge Abenteuer zusammen und sie ist erleichtert, dass sie mit ihrem Leben weitermachen kann. Es ist ein aufregendes neues Kapitel für beide von ihnen.“

Dem ‚Hollywood Reporter’ zufolge soll sich der Unternehmer übrigens schon 2013 am Set von ‚Machete Kills’ in die 30-Jährige „verknallt“ haben (obwohl die Dame da noch mit Mister Depp zusammen war; der 45-Jährige befand sich seinerseits da wohl in der Scheidungsphase). Beide traten im Film auf, hatten aber nicht die Chance, sich bei den Dreharbeiten wirklich zu treffen. Berichten nach soll der Herr dann aber Regisseur Robert Rodriguez mehrfach gemailt und diesen um „Hilfe“ in der Sache gebeten haben (damals wohl noch ohne Erfolg). Amber Heard ist seit Januar offiziell von ihrem Ex-Gatten geschieden. Elon Musk hat sich seinerseits im November letzten Jahres zum zweiten Mal (!) von seiner einstigen Ehefrau Talulah Riley scheiden lassen. Das ehemalige Paar war zuvor zwei Jahre verheiratet, bevor sie 2012 getrennte Wege gingen. 2013 wurde aber erneut Hochzeit gefeiert. Sie waren dann noch ein Jahr zusammen, bevor Elon Musk (wieder) die Scheidungspapiere einreichte. (CS)