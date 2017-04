Janet Jackson: Neues Album, neue Tournee?

Dienstag, 18. April 2017, 16:47 Uhr

Janet Jackson schaut auch nach der kürzlich bekanntgewordenen, aber bis heute nicht bestätigten, Trennung von Ehemann Wissam Al Mana positiv der Zukunft entgegen. Trotz ihrer wegen Schwangerschaft abgesagten Tour plant die 50-Jährige ein neues Album über das Muttersein.

Foto: Johnny Louis/WENN.com

Am 3. Januar diesen Jahres kam das erste Kind der berühmten Schwester von Musiklegende Michael Jackson auf die Welt, seither hat sich ihr Leben komplett verändert. Ihre fünfjährige Beziehung zum Milliardär platzte und nun wohnt Janet Jackson womöglich alleine mit ihrem Sohn Eissa Al Mana in London. Letztes Jahr hatte sie die gerade begonnene Comeback-Tour abgesagt. Nun will die Musikerin offenbar wieder ins Studio und auch die Tournee fortsetzen.

Mehr: Janet Jackson zeigt erstmals ihren Sohn

Ein angeblicher Insider erzählte der britischen ‚Sun‘: “Ein Baby zu haben hat in ihr den Wunsch freigesetzt neue, positive Musik zu veröffentlichen […]. Sie plant im Oktober in Nordamerika auf Tour zu gehen, gefolgt von einem brandneuen Album. Die abgebrochene Unbreakable World Tour wird für eine State Of The World Tour überarbeitet und sie plasnt für den Sommer erste Proben.“ Eine Bestätigung für die tolle Nachrichten steht noch aus. Wir werden sehen, was sich in den nächsten Monaten bei Janet Jackson so entwickelt. (LB)