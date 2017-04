Jennifer Lopez feiert mit ihrem Ex Marc Anthony

Dienstag, 18. April 2017, 10:46 Uhr

Jennifer Lopez feiert mit ihrem Ex und ihrem neuen Freund. Eine komische Konstellation, denken sich jetzt wahrscheinlich viele, doch die Sängerin hat die Nacht mit ihrem Ex, Marc Anthony, und ihrem neuen Freund, Alex Rodriguez, zum Tag gemacht.

Foto: FayesVision/WENN.com

Die drei feierten Lopez ausverkaufte Show in der Dominikanischen Republik. Dort war die Sängerin im Theater Los Altos de Chavón aufgetreten. Auf einer privaten Aftershowparty ließen es die drei dann krachen. Die Stars wohnen in einer Luxus-Villa in Casa de Campo, die laut ‘People’ über 11.000 Euro pro Nacht kosten soll. Fans veröffentlichten auf Twitter Videos der Partynacht und schrieben darunter: “JLo tanzt mit Alex Rodriguez und Marc Anthony in der Dominikanischen Republik vor ein paar Stunden.“ Alex Rodriguez ist begeistert von seiner berühmten Freundin. In ‘The View’ schwärmte er vor einem Monat: “Es ist offensichtlich. Wir haben eine großartige Zeit. Sie ist ein wundervolles, wundervolles Mädchen. Eines der klügsten menschlichen Geschöpfe, die ich je getroffen habe und zudem eine unglaubliche Mutter.“

In der Beziehung hat jedoch scheinbar Lopez die Hosen an. Sie schreibt ihrem Freund knallharte Liebesregeln vor. Die Sängerin soll tatsächlich darauf pochen, dass seine Kleidung zu ihrer passt. Society-Expertin Valerie Greenberg erklärt ‘VIP’: „J.Lo hat ganz klare Regeln für ihn aufgestellt. Vielleicht keinen kompletten Styleguide, aber auf jeden Fall gibt es zwischen den beiden eine klare Abmachung, nämlich, dass beide gut aussehen wollen in dieser Beziehung.“