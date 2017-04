Lena Meyer-Landrut begeistert mit Coachella-Outfit

Dienstag, 18. April 2017, 10:53 Uhr

Lena Meyer-Landrut begeistert ihre Fans mit sexy Coachella-Outfits.Wie viele deutsche Stars, ist die 25-Jährige zur Zeit auf dem angesagten Coachella-Festival. Für das Musikfestival hat sich die Sängerin ordentlich aufgebrezelt.

In einer Reihe von Instagram-Posts zeigt sie ihre ausgefallenen Styles, fotografiert von Modefotograf Paul Ripke. Zerrissene Jeans, Crop Tops und jede Menge Schmuck dürfen da nicht fehlen. Ihre 1,6 Millionen Fans lieben die Outfits. Ein Bild zeigt die sympathische Sängerin, wie sie sich im Gehen zur Seite dreht und in die Kamera grinst. Sie trägt mehrere silberne Ketten übereinander und große silberne Kreolen mit einer getönten Sonnenbrille mit runden Gläsern. Dazu trägt sie ein schwarzes Crop Top, und eine zerrissene Jeans mit schwarzem Nieten-Gürtel. Die mehrfach übereinander gelegten Ketten sind ein wiederkehrendes Element auf den Bildern von Meyer-Landrut. Auch zu einem fein gemusterten, kurzen Kleid mit Oversize Mantel trägt sie auffällig viel Schmuck. Gerade erste gewährte sie einen ungewöhnlich intimen Einblick in ihr Privatleben.

Im Rahmen der Vorstellung ihrer neuen Single ‘Lost in You’ zu der sie auf Instagram schrieb: “Ich hatte einfach Lust euch zu zeigen, woran ich gerade arbeite, ein musikalisches Lebenszeichen von mir zu geben und meine Freude an der Musik mit euch zu teilen! […]“, widmete sie ihrem Freund eine kleine Liebeserklärung: “[…] ich feiere mit dem Song das Gefühl, mich in der Liebe zu verlieren. #lostinyou @maxvonhellendorf.“

