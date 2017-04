Rebecca Mir und Massimo Sinato vom gemeinsamen Leben gezeichnet

Dienstag, 18. April 2017, 19:49 Uhr

Was geschieht, wenn das Versprechen „Mit dir möchte ich alt werden“ innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt? In der VOX-Talkshow „The Story of my Life“ mit Gastgeberin Désirée Nosbusch stellen sich sechs Promi-Paare diesem Verkleide-Experiment.

Foto: VOX/ Benno Kraehahn

Heute Abend um 20.15 Uhr wird die zweite Folge ausgestrahlt: Dabei begegnen sich Rebecca Mir und Ehemann Massimo Sinato in unterschiedlichen Lebensphasen und plaudern über das „Was wäre dann“…Wir haben die putzigsten Bilder des Traumpaares herausgekramt. Gemeinsam gehen die beiden, die sich „Äffchen“ und „Giräffchen“ nennen, auf ihre ganz persönliche Zeitreise und begegnen sich um 25 und 50 Jahre gealtert.

Rebecca Mir wird am 23. Dezember 1991 geboren. Sie wächst mit ihren beiden Geschwistern bei ihrer Mutter in der Nähe von Aachen auf. 2011 nimmt sie im Alter von 18 Jahren an „Germany’s Next Topmodel“ teil und wird Zweite. 2012 startet sie dann als erfolgreiches Model durch: Sie steht unter anderem für den Lambertz Kalender, GQ und FHM vor der Kamera, übernimmt die Moderation von „taff“ und wird von den FHM-Lesern zur „Sexiest Woman in the World“ gewählt. Auf der Welle des Erfolgs nimmt sie an „Let’s Dance“ teil.

Rebecca Mir (50) & Massimo Sinato (61). Foto: VOX/ Benno Kraehahn

Zum festen Ensemble der RTL-Tanzshow gehört seit 2010 Massimo Sinató. Der Profitänzer wird am 2. Dezember 1980 in Mannheim geboren. Mit nur 10 Jahren entdeckt er seine Leidenschaft für das Tanzen – und wird im Verlauf seiner Karriere insgesamt vier Mal Landesmeister in Lateinamerikanischen Tänzen.

2012 tritt Massimo Sinató mit Rebecca Mir bei „Let’s Dance“ an. Gemeinsam tanzen sie sich in die Herzen der Fans. Das Tanzpaar erreicht das Finale und belegt den Silber-Rang. Aber nicht nur das: Privat nehmen sie die Goldmedaille mit nach Hause: Rebecca Mir und Massimo Sinató verlieben sich! Seit mehr als vier Jahren gelten die beiden nun als eins der Traumpaare Deutschlands.

Rebecca Mir (75) & Massimo Sinato (86). Foto: VOX / Benno Kraehahn

Im Juni 2015 geben sich Rebecca Mir und Massimo Sinató schließlich im kleinen Kreis auf Sizilien bei Sonnenuntergang das Ja-Wort. Aber auch solo sind sie weiter erfolgreich: Im Oktober 2013 gründet er sein eigenes Modelabel „MOS-Couture“, Rebecca Mir läuft unter anderem in Berlin und New York auf der Fashion Week. Als Botschafterin der Bertelsmann Stiftung unterstützt sie das Projekt „Alle Kids sind VIP’s“.