Irina Shayk: So rank und schlank kurz nach der Geburt?

Mittwoch, 19. April 2017, 17:55 Uhr

Model Irina Shayk (31) kann nicht einmal einen Monat nach der Geburt ihrer ersten Tochter Lea De Seine wieder mit einer beneidbaren Top-Figur glänzen. Diese trug die Verlobte von Schauspieler Bradley Cooper (42) dann auch am Dienstag (18. April) auf Instagram stolz zur Schau.

Ein Beitrag geteilt von irinashayk (@irinashayk) am 18. Apr 2017 um 19:30 Uhr

Da postete die 31-Jährige nämlich ein Bild, das sie mit einem sexy schwarzen Bikini, schwimmend auf einer pinken Luftmatratze in Lippenform zeigt. Das Foto, in dem die Dame mit geschlossenen Augen gekonnt elegant auf ihrer „Liege“ posierte, kommentierte sie dann auch mit: „Vor-Sonnenuntergang #jetzigeSituation.“ Ganz offensichtlich hat die Ex-Freundin von Cristiano Ronaldo (32) in den letzten Wochen eifrig auf einen wieder toll durchtrainierten Körper hingearbeitet. Wenn es nicht eine vielleicht doch eine alte Aufnahme ist! US-Medienberichten zufolge kam ihre erste Tochter nämlich am 21. März zur Welt.

Gerüchte über eine Schwangerschaft gab es seit November letzten Jahres, die aber bis zur Geburt des Kindes nie bestätigt wurden. Der nächste Schritt des Paares, das seit 2015 zusammen sein soll, könnte vielleicht eine bald anstehende Hochzeit sein. Bradley Cooper, der gerade mit Lady Gaga (31) für ein Remake von ‚A Star Is Born’ dreht, war von 2006 bis 2007 bereits einmal mit Schauspielerin Jennifer Esposito (44) verheiratet. Seine Verlobte ist dagegen in dieser Richtung bisher noch nicht vorbelastet. Die Chancen stehen aber vermutlich nicht schlecht, dass sich das vielleicht doch bald ändern könnte…(CS)