Kourtney Kardashian als sexy Nackedei zum Geburtstag

Mittwoch, 19. April 2017, 19:10 Uhr

Reality-TV-Star Kourtney Kardashian hat sich zu ihrem gestrigen 38. Geburtstag selbst ein Geschenk gemacht und sich als sexy Nackedei auf Instagram ein Denkmal gesetzt. Dass gepostete Foto (kurioserweise in Magazinqualität) zeigt die Schwester von Kim Kardashian (36) als heiße Badenixe, die ihr Auftauchen aus dem Wasser richtiggehend filmreif inszeniert.

Ein Beitrag geteilt von Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) am 18. Apr 2017 um 10:17 Uhr

Das ganze Kunstwerk kommentierte sie dann auch noch mit: „Im Evakostüm.“ Das Bild wurde von ihren Millionen von Followern (nicht wirklich überraschend) begeistert aufgenommen und bekam in nur 30 Minuten bereits mehr als 220.000 „Likes“. Viele ihrer Fans zeigten sich dabei vor allem von der beneidenswerten Figur der dreifachen Mama (Kinder Mason, 7, Penelope, 4 und Reign, 2 mit Ex-Partner Scott Disick, 33) beeindruckt. Na, ob da vielleicht ein ganz klein wenig (wie so oft und gängig) mit Photoshop nachgeholfen wurde? Die Erstgeborene des Kardashian-/Jenner-Clans jubelte sich mit dem Foto aber nicht nur selbst zu. Matriarchin Kris Jenner (61) ließ ihrer Tochter auf Instagram „natürlich“ auch eine herzerwärmende Geburtstagsbotschaft zukommen nebst Bildern aus ihrer Kindheit.

Ein Beitrag geteilt von Kris Jenner (@krisjenner) am 18. Apr 2017 um 7:05 Uhr

Sie schrieb: „Alles Gute wunderschöne Kourtney! Von dem Tag an, als du geboren wurdest, hast du mich mit so viel Freude gesegnet! Du verbreitest Fröhlichkeit, Liebe und Licht und bist so eine Inspiration für mich und jeden um dich herum. Du bist eine unglaubliche Mutter, Schwester, Freundin und Tochter und ich liebe dich mehr als Worte jemals sagen können…du bist wunderschön innen wie außen mein süßes Mädchen. Wünsche dir einen wundervollen Tag. Mami.“ Und auch Schwester Khloe (32) meldete sich auf Instagram mit einem Geburtstagsvideo für ihre Schwester zu Wort, das aus ein paar Highlights aus gemeinsamen Zeiten bestand und erklärte: „Alles Gute für meine Milly zu meinem Vanilli.“ Das Fazit: der Kardashian-/Jenner-Clan bleibt sich also auch zum Ehrentag einzelner Mitglieder treu und feiert sich am liebsten lieber selber…(CS)