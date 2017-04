Musiktipp Laurenz: Hip-Hop-Frischware aus Wolfsburg

Mittwoch, 19. April 2017, 18:46 Uhr

Laurenz wächst im beschaulichen Helmstedt, bei Wolfsburg auf. Schon früh entdeckt er seine Leidenschaft zur Musik. Mit nur vier Jahren singt er im Knabenchor seines Heimatortes. Er beginnt Gitarrenunterreicht zu nehmen und recorded Coversongs, die er bei YouTube hochlädt. Mit 16 Jahren schreibt Laurenz seinen ersten eigenen Song.

Foto: Torsten Halm

„Meine Songs sind deutschsprachig mit emotionalen Texten. Ich weiß noch heute, wie aufgeregt ich war, als ich meinen ersten Song ‘Irgendwas bleibt‘ in einem Studio in Stuttgart aufgenommen habe“, erzählte das Aaron-Troschke-Lookalike. 2016 veröffentlicht der heute 21-­Jährige seine erste EP „Kurs in Richtung Glück +3“, die in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Produzenten Clubeatz entsteht.

Foto: Torsten Halm

Via Facebook nimmt Laurenz Kontakt zu dem erfolgreichen Berliner Produzenten-Team Vitali Zestovskih und Kraans de Lutin auf, die auch schon u.a. für Gestört aber Geil, Culcha Candela und Anstandslos & Durchgeknallt produzierten. In Zusammenarbeit mit den Beiden entsteht Laurenz erste Single „Liebe auf Repeat“, in der er den Kreislauf des Lebens bzw. der Liebe beschreibt. Angefangen mit dem euphorischen Gefühl des frisch Verliebtseins bis zum schmerzlichen Ende einer Beziehung. Doch die nächste Liebe ist manchmal nicht weit entfernt. Und so setzt sich der Kreislauf fort oder wie Laurenz es nennt: „Das ist Liebe auf Repeat“.