Rosie Huntington-Whiteley: Ganz happy mit ihren 30

Mittwoch, 19. April 2017, 17:10 Uhr

Am Dienstag (18. April) ist Rosie Huntington-Whiteley 30 Jahre alt geworden. Sie bedankt sich auf ‚Instagram‘ für die Glückwünsche und schreibt: „Mein Herz fühlt sich gewärmt von all der Liebe an meinem 30. Geburtstag!“

Foto: Dan Jackman/WENN.com

Weiter führte sie aus: „Es ist so ein großer Meilenstein, dass ich zurückblicken, reflektieren und lachen muss über alles, was das Leben mir gegeben hat. Zugleich sehe ich in die Zukunft und fühle mich, als ob das Leben erst beginnen würde… im wahrsten Sinne des Wortes.“ Damit spielt das Model wohl auf ihre Schwangerschaft an. Im Februar verkündeten sie und ihr Verlobter, Schauspieler Jason Statham, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Sie fährt fort: “ Ich bin so dankbar für all die unglaublichen Momente, die ich bisher erleben durfte, aber am meisten für die Menschen, die ich kennengelernt habe und die mein Herz berührt haben. Auf Wiedersehen Zwanziger, hallo Dreißiger, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was ihr für mich bereithaltet.“

Gegenüber dem Magazin ‚Esquire‘ verriet das ehemalige ‚Victoria’s Secret‘-Model bereits 2015, dass sie sich eine Familie wünsche. Damals sagte sie: „Darüber, eine Familie zu haben, denke ich sicherlich nach. Und auch, ob ich dann in Amerika oder in England leben möchte.“ Sowohl Rosie als auch Jason sind gebürtige Briten, leben aber derzeit in Los Angeles. „Aber es ist nicht immer so einfach. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, aber es ist interessant, das herauszufinden, nicht wahr? Und nichts wird perfekt sein, da bin ich sicher.“