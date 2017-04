Kim Kardashian tut sich mit Kylie Jenner zusammen

Donnerstag, 20. April 2017, 22:13 Uhr

Kim Kardashian West wird noch in diesem Monat Lippenstifte herausbringen. Die 36-Jährige teilte nun auf ihrem Instagram-Account mit, dass am Donnerstag (25. April) vier verschiedene nudefarbene Lippenstifte bei ‚Kylie Cosmetics‚, dem Label ihrer Halbschwester Kylie Jenner, erscheinen werden.

Foto: Instagram/Kardashian

Kim teilte ein grauenhaft „gephotoshoptes“ Bild mit ihren Fans, auf dem sie und Kylie in den selben natürlichen Tönen geschminkt sind. Dazu schrieb der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star: „Die KKW x KYLIE Kollaboration beinhaltet vier Lippensets mit der neuen flüssigen Creme-Formel und wird am Donnerstag, den 25. April, erscheinen. Ich bin so stolz, mit meiner kleinen Zwillingsschwester zusammenzuarbeiten. KylieCosmetics.com.“

Zu einem anderen Bild der Schwestern schreibt die Ehefrau von Rapper Kanye West, mit dem sie die dreijährige Tochter North und das einjährige Söhnchen Saint hat: „Ich bin so aufgeregt wegen dieser neuen Kollektion.“ Kylie, die ihr Unternehmen im letzten Jahr gründete, arbeitete auch bereits mit Khloé Kardashian zusammen und verriet auf Social Media, dass sie es liebe, mit ihren Verwandten zu kollaborieren und dass es ihr großen Spaß gemacht habe, mit Kim ein Projekt zu starten.