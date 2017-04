Lana Del Rey: Neuer Song mit The Weeknd

Donnerstag, 20. April 2017, 14:47 Uhr

Lana Del Rey und The Weeknd (27) – was läuft denn da? Beruflich anscheinend eine ganze Menge. Gestern Nachmittag wurde zum ersten Mal bei BBC Radio 1 Lana del Reys neuer Song “Lust for Life”, der auch gleichzeitig titelgebend für ihr bevorstehenden Albums ist.

Foto: Promo

Niemand Geringeres als der kanadische Überflieger The Weeknd hat einen kleinen Part auf dem neuen Track übernommen.

Schon früher kollaborierten die zwei berühmten Musiker zusammen, zuerst auf den zwei bisher erschienen Weeknd-Alben “Beauty Behind The Madness“ und dem Nachfolger “Starboy”.

Zu den neuen Klängen ihrer sonst so düsteren Musik äußerte sich die 31-Jährige im Interview bei BBC Radio 2: „Ich dachte, dass die Platte mehr 50er, 60er Feeling haben sollte mit einer Art Shangri-La und mit frühen Joan Baez Einflüssen“.

Und sie fügte hinzu: “Meine ersten Alben habe ich für mich gemacht, aber dieses ist für meine Fans [ …]. “

Bisher stieß sie mit ihrem ersten Comeback-Song “Love” auf gute Resonanz und der neue Track mit The Weeknd wird dies Potenzial sicher auch haben. (LB)