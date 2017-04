"Melodrama": Lorde kann es kaum erwarten

Donnerstag, 20. April 2017, 11:08 Uhr

Lordes neues Album ist fertig, wird aber erst im Juni veröffentlicht werden. Die Wartezeit bis dahin ist für Lorde kaum aushaltbar.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Die neuseeländische Sängerin Lorde (20) erlebt gerade eine „seltsame Zeit“, hat sie verraten: Sie hat ihr zweites Album fertiggestellt, aber es wird erst Mitte Juni veröffentlicht. „Es ist eine verrückte Inkubationszeit, wo du selbst irgendwie im Fegefeuer stehst“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Du kämpfst nicht mehr mit dem Album, aber die Leute müssen erst noch darüber entscheiden, ob sie so wie du selbst fühlen oder eben nicht.“

Den Titel des Albums hat die 20-Jährige schon verraten – er lautet „Melodrama“. Wie ihre Fans kann auch sie selbst die Veröffentlichung kaum erwarten: „Ich habe sehr aufgepasst, dass alles enthalten ist, was ich sagen will. So habe ich zum Beispiel alle Texte aufgeschrieben und gelesen und mich selbst gefragt: ‚Wird es mich ärgern, dass ich dieses und jenes nicht erwähnt habe?'“ Sie wisse ja, dass sie sonst drei oder vier Jahre warten müsse, bis sie es sagen könne – „solange es bei mir eben dauert, ein neues Album herauszubringen“.

Mit ihrem Debütalbum „Pure Heroine“ war die Neuseeländerin 2013 zum internationalen Shootingstar geworden und hatte zwei Grammy Awards gewonnen. (dpa)