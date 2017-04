Tom Holland: Neuer Avengers-Film mit Spider-Man

Donnerstag, 20. April 2017, 10:37 Uhr

Tom Holland spielt im neuen ‘Avengers‘-Film. Der Schauspieler ist seit 2016 Teil des ‘Marvel‘-Universums. In diesem Jahr verkörperte er die Figur des Spider-Man in der Comic-Adaption ‘The First Avenger: Civil War‘.

Tom Holland, Michael Keaton und Regisseur Jon Watts am Set von „Spider-Man-Homecoming“. Foto: SonyPictures

Nun erklärte ‘Marvels‘ CEO Kevin Feige, dass der 20-Jährige auch im kommenden Film mitspielen wird. “So viel kann ich schon mal verraten“, sagte er im Gespräch mit ‘The Hollywood Reporter‘. Der vierte Teil der ‘Avengers‘-Reihe soll voraussichtlich 2019 in die Kinos kommen. Auf viel mehr Infos dürfen die Fans vorerst nicht hoffen. Nur selten sickern vorab Informationen zu neuen Filmen des Comic-Unternehmens durch.

Das betonte zuletzt auch Tom Holland. Der Brite veröffentlichte bei Instagram ein Video, auf dem er das Skript zu ‘Avengers: Infinity War‘ verbrennt. “Regel Nummer eins: Gibt dein Skript ab. ‘Marvel‘ möchte nichts durchsickern lassen. Deshalb an alle Produzenten, die wahrscheinlich ausflippen, weil ich mein Skript nicht abgegeben habe: Hier ist der Beweis, dass ich es zerstöre“, scherzte der Schauspieler. Der Film soll Anfang 2018 über die Kinoleinwand laufen. Doch so lange müssen sich die Fans nicht gedulden. Bereits ab Juli wird Tom Holland in ‚Spider-Man: Homecoming‘ als Spinnenmann im Kino zu sehen sein.