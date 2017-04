15 neue Bilder aus der neuen Staffel von "Game of Thrones"

Freitag, 21. April 2017, 18:18 Uhr

Der Countdown bis zum Start der neuen Staffel von „Game of Thrones“ ist in der heißen Phase. Zu kaum einer anderen Serie gibt es so viele höchst komplizierte Theorien und Vermutungen. Der Sender HBO fütterte die Neugierde jetzt mit 15 neuen Bildern aus der kommenden Staffel.

Am 16. Juli ist es endlich soweit, dann startet die neue Staffel von „GoT“. Man weiß noch nicht viel, nur dass es in der siebten Season endlich zum großen Aufeinandertreffen aller Hauptcharaktere kommen wird. Verraten die neuen 15 Pics da vielleicht mehr? Nein, leider nicht. Wie immer teast die Marketing-Abteilung von HBO die Fans nur. Die Bilder sind 15 Shots von 15 Hauptpersonen. Man kann aber davon ausgehen, dass genau diese tragende Rollen in der weiteren Handlung spielen werden.

Mit dabei sind natürlich Jon Snow, Sansa und Littlefinger, Cersei und Jamie Lannister, sowie die Daenerys Targaryen. Aber auch The Hound, die kleine Lady Lyanna Mormomt und Bran und Meera werden anscheindend viel zu sehen sein. (LK)