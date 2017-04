"Akte X": Science-Fiction-Serie geht weiter

Freitag, 21. April 2017, 14:26 Uhr

David Duchovny und Gillian Anderson schlüpfen wieder in ihre Paraderollen. Als Mulder und Scully lösen sie in „Akte X“ bald wieder mysteriöse Kriminalfälle.

Foto: Ray Garbo/WENN.com

Die FBI-Agenten Mulder und Scully gehen wieder Alien-Verschwörungen nach: Die in den 90er Jahren beliebte Science-Fiction-Serie „Akte X“ bekommt eine neue Staffel. Das gab der US-Sender Fox am Donnerstag bekannt. Nach einer sechsteiligen Comeback-Staffel 2016 wurden demnach weitere zehn Folgen bestellt, die in diesem oder kommenden Jahr in den USA ausgestrahlt werden sollen. Die Hauptdarsteller David Duchovny (56) und Gillian Anderson (48) sind wieder als Mulder und Scully an Bord. Sie klären für das FBI mysteriöse Kriminalfälle und Alien-Verschwörungen auf.

„Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI“ wurde ab 1993 in neun Staffeln ausgestrahlt und pausierte danach 13 Jahre lang im Fernsehen. Außerdem gab es zwei Kinofilme zu der Reihe. Die zehnte Staffel erzielte 2016 gute Quoten. Die Serie wird in Deutschland auf ProSieben gesendet. (dpa)