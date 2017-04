Ed Sheeran ist "ein Kämpfer, der immer wieder aufsteht". Sagt die hier!

Freitag, 21. April 2017, 19:47 Uhr

Ed Sheeran hätte niemals gedacht, dass er einen Grammy gewinnen würde. Der ‚Galway Girl‘-Interpret hat mittlerweile weltweite Bekanntheit erreicht, aber bis vor einigen Jahren sah das ganz anders aus: Er war davon überzeugt, dass nichts, was er tun würde, jemals dazu führen könnte, bei dem prestigeträchtigen Grammy-Award berücksichtigt zu werden.

Foto: IPA/WENN.com

Ganz anders als Sängerin Taylor Swift, mit der Ed eng befreundet ist. In einer Stellungnahme zu der Liste der 100 einflussreichsten Personen des ‚Times Magazines‘, die gerade veröffentlicht wurde und auf der auch Ed Sheeran zu finden ist, berichtet die 27-Jährige: „Vor einigen Jahren in einem Moment, in dem er sich niedergeschlagen fühlte, meinte Ed zu mir: ‚Ich werde nie einen Grammy gewinnen.‘ ‚Doch, wirst du‘, sagte ich daraufhin […] Ein paar Wochen später trafen wir uns in einem Laden für Tanzschuhe in London wieder […] und er sagte: ‚Das musst du dir anhören.‘ Es war ein Song, den er eben erst vollendet hatte, namens ‚Thinking Out Loud‘. Der hat dann den Grammy als ‚Bester Song 2016‘ gewonnen.“

Ein Beitrag geteilt von Taylor Swift (@taylorswift) am 4. Feb 2017 um 23:57 Uhr

In ihrem Beitrag lobt die ‚Shake It Off‘-Hitmacherin die positive Einstellung und den Enthusiasmus des Briten. Sie schreibt weiter: „Sein undurchdringlicher Enthusiasmus hat ihm geholfen, jeden Rückschlag und jede Unterschätzung zu überstehen. Seine Reaktion auf jede gescheiterte Idee ist, gleich danach mit einer neuen anzukommen. Er ist ein Kämpfer, der aufsteht, bevor irgendjemand gemerkt hat, dass er überhaupt hingefallen ist.“ Zudem verrät Taylor, dass der 26-jährige Musiker ständig an neuem und „brillantem“ Material arbeite. Sie beendete ihren Brief mit den Worten: „Glückwunsch an meinen Freund Ed für das Vermächtnis, das du bereits erschaffen hast und für das, was du vermutlich vor fünf Minuten gemacht hast.“