Katy Perry: So reagiert sie auf den neuen Einhorn-Frappuccino

Freitag, 21. April 2017, 15:00 Uhr

Einhörner sind bekanntlich gerade DER Trend, dem sich keiner – auch nicht Promis wie Popstar Katy Perry (32) – entziehen kann. Einhorn-Schokolade und Einhorn-Duschgel waren in Deutschland zuletzt und sind immer noch der Renner.

Foto: Snapchat

Und auch sonst lachen einen die magischen Geschöpfe überall in allen erdenklichen Formen und Farben an. Das Unternehmen Starbucks hat sich jetzt schließlich ebenfalls dazu entschieden, noch auf den Einhorn-Trend aufzuspringen und hat einen bunten Einhorn-Frappuccino herausgebracht. Der ist aber erst einmal vom 19. bis 23. April nur in den USA, Kanada und Mexiko erhältlich und sieht mit seiner pink-blau gemischten Farbe schon etwas gewöhnungsbedürftig aus.

Starbucks zufolge kann das Getränk dann auch etwas „Magisches“. Es soll nämlich die Farbe als auch den Geschmack wechseln und zuerst süß und fruchtig bis später etwas sauer schmecken. Zudem sei das Sahnehäubchen mit blauem und pinkem „Feenstaub“ versehen – was auch sonst?!

Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperrygoals) am 20. Apr 2017 um 22:25 Uhr

In den letzten Tagen wimmelt es in den sozialen Netzwerken dann auch nur von diversen Clips, in denen Konsumenten ihre Erfahrungen mit dem Drink preisgeben. Nicht immer fallen diese positiv aus. Auch Popstar Katy Perry war jetzt neugierig genug, um das hippe Getränk testen zu wollen. Gestern postete sie dann auf Instagram (ähm, plötzlich wieder mit langen platinblonden Haaren – offenbar eine Perücke) ihre ganz persönliche Erfahrung mit dem Drink. Und dieser schien ihr nicht wirklich geschmeckt zu haben. Wie der Clip zeigt, nahm sie nämlich nur einen kurzen Schluck und ließ dann den Rest schon wieder (sehr unappetitlich) aus ihrem Mund herauslaufen. Das Video kommentierte die Sängerin und Ex-Freundin von Orlando Bloom (40) mit: „Ich konnte es nicht ertragen, mein eigenes Blut zu trinken“ und ein Einhorn-Emoji. Katy Perry gehört also ganz offensichtlich zu der Partei, die dem Getränk nichts abgewinnen kann…(CS)