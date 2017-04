Kendra Wilkinson: "Geh in Dein Zimmer, Mama hat jetzt Sex!"

Freitag, 21. April 2017, 11:35 Uhr

Kendra Wilkinson schickt ihren Sohn in sein Zimmer, damit sie ihre Ruhe hat. Die ‘Kendra On Top’-Darstellerin hat verraten, dass sie ihren siebenjährigen Sohn Hank Jr. immer wieder schamlos darum bittet, in sein Zimmer zu gehen, um in Ruhe Sex zu haben.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

„Ich schäme mich nicht. Ich sage unserem kleinen Hank manchmal auch ‘Geh ins Bett. Mama und Papa haben jetzt gleich Sex, okay? Geh in den Zimmer und spiele deine Videospiele!’ Man muss verstehen, dass Kinder mittlerweile alles früher verstehen.” Zudem habe die 31-jährige TV-Darstellerin, die auch die zweijährige Alijah mit dem ehemaligen American Football-Star Hank Baskett großzieht, kein Problem damit, wenn ihre Kinder von ihrer Zeit als Bunny in der ‘Playboy’-Mansion Bescheid wissen.

So erklärte sie im Interview mit ‘E! News’: „Jetzt beginnt die Zeit, in der ich ihnen beibringen muss, wer ich bin. Sie waren auch schon in der Playboy-Mansion. Ich habe nichts vor ihnen zu verstecken.“

Kürzlich schwärmte die Blondine auf Instagram über ihren Mann: „Vor neun Jahren traf ich die Person, die immer für mich da ist und auch in den schwersten Zeiten zu mir hält. Wir trafen uns auf dem Golfplatz und ich wusste, dass er meiner war. Es gibt niemanden, der mir mehr das Gefühl gibt, erfolgreich zu sein. Unvollkommenheit ist, wo großer Wandel geschieht und uns Stärke wiederfährt. Wir sind beste Freunde, die guten Sex, gute Streits, gutes Golf-Spiel, gutes Bier und gute Grillabende haben. Danke Hank, dass du an dem Tag auf dem Golfplatz warst. Und danke, dass du mich und unsere Kinder so glücklich machst. In alle Ewigkeit!