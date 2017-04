Naomi Campbell: Kollaboration mit Diesel

Freitag, 21. April 2017, 8:41 Uhr

Naomi Campbell und Diesel veröffentlichen eine Charity-Kollektion. Schon vor zwei Jahren hatte das 46-jährige Model die Idee, mit ihrer Organisation ‘Fashion For Relief’ und dem Modehaus Diesel zu kooperieren. Nun, im Frühjahr 2017, ist es endlich so weit: ‘Child At Heart’ heißt das Werk der beiden Mode-Größen und besteht aus farbenfrohen Hoodies und Shirts, die mit kleinen Malereien von Kindern verziert wurden.

Foto: IPA/WENN.com

Die Einnahmen sollen laut ‘Vogue’ anschließend der Organisation der schönen Britin gespendet werden. Nicola Formichetti, künstlerische Leiterin von Diesel, erklärte im Interview mit der Zeitschrift: „Ich bin so glücklich, dass Naomi auf uns zukam, um diese wunderbare Sache zu unterstützen. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Naomi zusammenarbeiten und Gutes tun können.“

Das schöne Model setzt sich bereits seit mehreren Jahrzehnten für Wohltätigkeitsorganisationen ein und leitet nun leidenschaftlich ihre eigene, von der sie erzählt: „Fashion For Relief ist in Notfallsituationen aktiv in Verbindung mit anderen Charitys. Dieses wunderbare und besondere Projekt wird dringend benötigte Hilfe und Unterstützung für Flüchtlingskinder bereitstellen.“

Für ihre neueste Kampagne wurden neben Campbell selbst auch Nicola Formichetti, Kenya Kinski-Jones, Tochter von Produzent Quincy Jones und Schauspielerin Nastassja Kinski, sowie Aaron De Niro, den Sohn von Hollywoodlegende Robert De Niro fotografiert.