OMG! Beyonce ziemlich rund im Gesicht

Vor zwei Tagen feierten Sängerin Beyonce Knowles und ihr Ehemann Jay Z den Geburtstag von Plattenlabel-Manager Lenny Santiago in einem Restaurant in Hollywood. Dabei sah man die komende Zwillingsmama mit dicken Bauch und auch – nun ja – ziemlich dickem Gesicht, was viele Hater anspornte gegen sie zu hetzen.

Foto: Fotolia/Handyphotos

Auf den im Netz kursierenden Bildern von Queen Bey sieht man sie in einem schönen, ihren Bauch betonenden eng anliegenden roten Kleid und neuen, blonden Rastazöpfen ziemlich zufrieden in einem Auto sitzen. Die Fotos stehen allerdings ganz im Gegensatz zu ihren auf Instagram angeblich aktuellen Schwangerschaftsbildchen.

Dabei fällt auf, dass sie eben auch im Gesicht ganz schön rund geworden geworden ist. Für die Hater von Beyonce war das wie ein gefundenes Fressen um sie als “höllisch fett”, “korpulent” oder auch “ aufgebläht” zu bezeichnen.

Omg Beyoncé is so fat ???????????????????? pic.twitter.com/tNWIogmtZh — Slim (@slimshadycher) 19. April 2017

Der Beyhive, wie sich die Anhänger Beyonces nennen, waren aber sofort zur Stelle und zeigten den Hatern was sich gehört und was nicht. “Ihr seid alle so nervig, wenn ihr sagt Beyonce sei fett. Sie ist schwanger! […]” Andere schrieben: “Nennen Beyonce-Fans sie jetzt schon fett? Ihr habt alle keine Grenzen, sie ist schwanger mit 2 Babys!” Dabei sollten sich doch wirklich alle freuen, dass das Ex-Destiny’s Child Sternchen wohlauf ist! (LB)