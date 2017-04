Verlosung: Naomi Watts im Psycho-Thriller "Shut In"

Freitag, 21. April 2017, 19:23 Uhr

Ein altes Haus, eine zurückgezogene Witwe mit Albträumen und das Verschwinden eines kleinen Jungen bieten die optimalen Voraussetzungen für diesen Horror-Thriller im Stile von „The Boy“ oder „The Visit“.

Foto: Universum

Regisseur Farren Blackburn konnte sich bereits mit TV-Serien wie „Luther“ und „Marvel’s Daredevil“ einen Namen machen und kreiert mit „Shut In“ einen intensiven und nerven­aufreibenden Psychothriller, der bei Zartbesaiteten das Blut in den Adern gefrieren lässt. In der Rolle der heimgesuchten Witwe brilliert die zweifach Oscar-nominierte Naomi Watts („King Kong“, „Ring“). In weiteren Rollen überzeugen Jacob Tremblay, der im Drama „Raum“ auf sich aufmerksam gemacht hat, und Charlie Heaton, bekannt aus dem Serienhit „Stranger Things“. Für die gelungenen Aufnahmen zeichnet Kamerafrau Yves Bélanger („Dallas Buyers Club“) verantwortlich, die die düstere Stimmung des Films gelungen einfangen konnte.

„Ich wollte die Konventionen des Genres auf den Kopf stellen“, erklärt Drehbuchautorin Christina Hodson. „Und ich hinterließ im Verlauf der Handlung kleine Hinweise, so dass man, wenn klar wird, was vor sich geht, die Zusammenhänge im Rückblick herstellen kann.“

„Shut In“ ist ab heute als DVD, Blu-ray und Video on Demand erhältlich Das Bonus­material enthält Interviews mit Cast und Crew.

Foto: Universum

klatsch-tratsch.de verlost 2 DVD und 2 Blu-Ray von „Shut In“

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein! Schreib uns bis zum 30. April 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Shut In“.

Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.