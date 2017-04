Klaas Heufer-Umlauf wird Serienstar: So haben wir ihn noch nie gesehen!

Samstag, 22. April 2017, 19:18 Uhr

Der schmerzbefreite ProSieben-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf überraschte am Freitagabend in der NDR-Talkshow mit einer ziemlich schäbig aufgetragenen Blondierung. Der Grund: Der 33-jährige Moderator von „Die beste Show der Welt“ (heute auf ProSieben) wird mit einer Gastrolle kurzzeitig Serienstar in der NDR-Produktion „Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres“.

Foto: Schultz-Coulon/WENN.com

Am 20. April hatten in Neu-Wulmstorf (Landkreis Harburg) die Dreharbeiten zu drei neuen Folgen der NDR Miniserie begonnen. Gedreht wird noch bis zum 10. Juni in Neu-Wulmstorf und Hamburg sowie in Buxtehude und Tangstedt. Klaas sagte über seinen Serien-Abstecher in der NDR-Talkshow: „Meine Rolle ist ein abgebrochener Ex-Promi, der wieder in den Beruf zurück muss, den er eigentlich mal gelernt hat – nämlich Friseur. Ich habe ja tatsächlich mal eine Friseurausbildung gemacht. Daher ist das für mich gerade eine alternative Realität, die ich durchlebe.”

Frisörgehilfin Jennifer (Katrin Ingendoh) mit ihrem neuen Chef Ingo (Klaas Heufer-Umlauf). Foto: NDR

Und darum geht’s: Angelpunkt der Handlung ist der Chefwechsel im Friseursalon „Hair & Care“: Ingo (Klaas Heufer-Umlauf) kehrt als verglühtes One-Hit-Wonder ins Hamburger Vorstadtparadies zurück. Jennifer (Katrin Ingendoh) sieht sich schon als persönliche Managerin ihres neuen Chefs. Zusammen mit Melli (Laura Lo Zito) träumt sie vom ganz großen Glamour. Aber kann Ingos angestaubter Ruhm dem „Hair & Care“ den ersehnten Auftrieb geben? Das ist natürlich auch Gesprächsthema bei Oma Margret (Doris Kunstmann) im Imbiss „Futterluke“ gegenüber.

Die Drehbücher schrieben – wie schon für die erste Staffel – die preisgekrönten NDR 2 Comedy-Autoren Andreas Altenburg und Harald Wehmeier („Frühstück bei Stefanie“). Regisseur ist erneut Lars Jessen („Fraktus“, „Tatort“, „Dorfpunks“).



