Chris Pratt zu Anna Faris: "Ich liebe ihn und dich!"

Sonntag, 23. April 2017, 9:25 Uhr

Chris Pratt hat sich liebevoll bei seiner Ehefrau bedankt. Vor wenigen Tagen erhielt der 37-Jährige den begehrten ‘Walk of Fame’-Stern in Hollywood verliehen. Wie üblich war es da an der Zeit, sich bei seinen Liebsten und Wegbegleitern für die Unterstützung in den letzten Jahren zu bedanken.

Foto: FayesVision/WENN.com

Wie ‘People’ berichtet waren die Worte des ‘Guardians of the Galaxy’-Darstellers an seine 40-jährige Kollegin und Ehefrau Anna Faris jedoch besonders ergreifend. Zuvor hatte die Blondine ihren Mann so vorgestellt: „Bei der Premiere von ‚Guardians 2‘ hat er mir auf dem roten Teppich was unglaublich unanständiges ins Ohr geflüstert und es war genial. Honey, ich danke dir dafür, dass du die unglaublichste Person bist. Ich liebe dich so sehr.“

Und der Schauspieler entgegnete: „Ich möchte meiner Frau Anna danken… Du hast mir so viel gegeben. Du hast mir den schönsten Stern der Galaxie geschenkt, meinen kleinen Jungen, ich liebe ihn und dich. Mit jeder Herausforderung, mit jedem Tag, jeder Woche, jedem Jahrzehnt sind wir mehr verbunden. Du bringst mich zum Lachen wie niemand sonst … Danke für dein Vertrauen und deine Aufopferung – und danke für deine Hingabe und dein Herz. Ich werde mein Bestes geben es zu beschützen und im Gegenzug gebe ich dir all diese Dinge. Du hast mein Herz, meine Hingabe, mein Vertrauen.“