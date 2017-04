Grill den Henssler: Eko Fresh und Alexander "Honey" Keen am Herd

Sonntag, 23. April 2017, 18:20 Uhr

Verena Kerth, Eko Fresh und Alexander „Honey“ Keen wollen heute um 20:15 Uhr bei VOX Steffen Henssler den Garaus machen. Steffen Henssler musste sich letzte Woche in drei von vier Gängen grillen lassen und bekommt das ordentlich von Moderatorin Ruth Moschner unter die Nase gerieben.

V.l.: Starkoch Steffen Henssler, Verena Kerth, Eko Fresh, Koch-Coach Stefan Wiertz und Alexander „Honey“ Keen. Foto: VOX/ Frank W. Hempel

Nun will er erst recht durchstarten und hat sich für seinen Promi-Gegner Alexander „Honey“ Keen etwas ganz Besonderes ausgedacht: Für den Dessertgang hat der Hamburger Star-Koch nämlich einen Überraschungsgast eingeladen, der ihn bei diesem Kochgang unterstützen soll: Gina-Lisa Lohfink!

Koch-Coach Stefan Wiertz ist sich sicher, dass „Honey“ einen guten Job machen wird, genauso wie dessen Mitstreiter Moderatorin Verena Kerth und Rapper Eko Fresh. In der Jury sitzt dieses Mal neben Sterneköchin Maria Groß und Manager und Genießer Reiner Calmund kein Geringerer als der „König der Desserts“, Johann Lafer, der Star-Sommelier Gerhard Retter in dieser Folge vertritt.

Eko Fresh. Foto: VOX/ Frank W. Hempel

Die Vorspeise wird von Rapper Eko Fresh zubereitet. Mit „Linsensuppe mit Sigara Börek“ möchte er Steffen Henssler grillen. Koch-Coach Stefan Wiertz ist anfangs noch optimistisch und gelassen. „Wir machen das schon, du am Herd und ich von hier“, beruhigt er Eko Fresh. Doch mit der Zeit wird der Umgangston etwas rauer. Als der Rapper dann auch noch in aller Seelenruhe ein Lied von Andrea Berg anstimmt, sieht der Koch-Coach rot und will sogar gehen!

Letztlich bleibt Stefan Wiertz doch, ermahnt Eko Fresh aber mit einem scharfen „weitermachen“, nicht nachzulassen. Die letzten Sekunden wird es dann nochmal sehr laut in der Promiküche. Ob das ein gutes Zeichen ist?

Verena Kerth. Foto: VOX/ Frank W. Hempel

Model und Moderatorin Verena Kerth will im Hauptgang Steffen Henssler in seiner Königsdisziplin schlagen. Deshalb gibt es „Zanderschnitzel im Frühling“ – ein Gericht das viel Interpretationsfreiraum lässt. Die Aufregung ist groß in der Promiku?che. Als Ruth Moschner für ein kleines Gespräch mit Verena Kerth in ihre Richtung kommt, wird sie mit klaren Worten abgewiesen: „Bleib weg! Nee, raus jetzt!“ Doch Ruth Moschner ist Kummer und die Nervosität der Promis gewohnt, lässt sich nicht verscheuchen und schafft es doch ihre Kollegin in ein Gespräch Gast-Juror Johann Lafer nimmt neben Maria Groß und Reiner Calmund am Jury-Tisch Platz. zu verwickeln. Nicht zur Freude von Koch-Coach Stefan Wiertz.

Nachdem Verena Kerth, ins Gespräch vertieft, seine Anweisung missachtet, möchte er sich erneut aus dem Studio verabschieden. Doch die Moderatorin motiviert ihren Koch-Coach: „Wir sind Freunde, wir sind ein Team. Jetzt gib nicht auf!“ Werden Stefan Wiertz und Verena Kerth das Gericht noch gemeinsam zu Ende kochen?

Alexander „Honey“ Keen. Foto: VOX/ Frank W. Hempel

Model und Ex-Dschungelteilnehmer Alexander „Honey“ Keen hat es in der Koch-Show wirklich nicht einfach: Moderatorin Ruth Moschner nimmt ihn aufs Korn und aus dem Publikum kommt der ein oder andere „Buh-Ruf“. Steffen Henssler, der ihn selber gerne als „Lappen“ bezeichnet, nimmt ihn sogar irgendwann in Schutz und sagt zu Moderatorin Ruth Moschner mit einem Augenzwinkern: „Hör mal zu Moschi, wir müssen nett zu unseren Gästen sein!“ Und dann wartet da noch der Überraschungsgast Gina-Lisa auf „Honey“, die gleich zu Anfang klar macht: „Er [Alexander] ist Kreisliga und ich bin schon Champions League!“ Und im Dessert „Panna Cotta mit Honey“ will sie den Honig auch einfach weglassen – rein aus Prinzip schon.

Hintergrund der Geschichte: Honey und Gina-Lisa stritten sich bei „Das perfekte Promi-Dinner – Dschungel Spezial“.Der Strahlemann erhielt Hausverbot im Haus von Gina-Lisas damaligen ständigen Begleiter Florian Wess.





Die Gerichte der Promis:

Eko Fresh (33), Schauspieler, Rapper

Vorspeise: „Linsensuppe mit Sigara Börek“

Verena Kerth (35), Model, Moderatorin

Hauptspeise: „Zanderschnitzel im Frühling“

Alexander „Honey“ Keen (34), Model

Nachspeise: „Panna Cotta mit Honey“