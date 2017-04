Was macht eigentlich Rocco Stark?

Sonntag, 23. April 2017, 9:17 Uhr

Rocco Stark hat ein romantisches Foto mit einer Unbekannten gepostet. Der 30-Jährige postete vor kurzem ein Bild von sich auf Instagram, auf dem er in der Sonne auf dem Bauch einer Frau liegt.

Foto: Becher/WENN.com

Weil Rocco den Urlaub auf Mallorca eigentlich nur mit Töchterchen Amelia verbringen wollte, sind nun natürlich alle neugierig und wollen wissen, was es mit der Unbekannten auf sich hat. Auf ‘Promiflash’-Anfrage erklärte der Schauspieler: „Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist in der Tat so, dass ich jemanden kennengelernt habe, den ich ganz ganz toll und ganz nett und ganz bezaubernd finde, allerdings würde ich jetzt nicht behaupten, dass wir in einer Beziehung sind.“

Ein Beitrag geteilt von ROCCO STARK® (@roccostark) am 21. Apr 2017 um 11:11 Uhr

Erst vor wenigen Wochen war spekuliert worden, ob der Ex-Freund von Kim Gloss wieder mit seiner Ex Angelina Heger zusammenkommen könnte. Denn auf Facebook postete Rocco verdächtig: „Es ist seltsam, wie viele Menschen zusammen sind, die sich nicht lieben. Noch seltsamer ist es, wie viele sich lieben, aber nicht zusammen sind.“ Und auch die 24-jährige Angelina reagierte nur wenige Stunden später: „Liebe ist, wenn jemand deine Sturheit, Stimmungsschwankungen und Schwächen kennt und deinen Charakter trotzdem wundervoll findet.“ Bleibt also abzuwarten, um wen es sich bei der attraktiven Urlaubsbegleitung handeln könnte.