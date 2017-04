Amber Heard und ihr Neuer: 10 Fakten, die man wissen sollte

Montag, 24. April 2017, 21:50 Uhr

Schon lange kursieren Gerüchte darüber, ob die Schauspielerin Amber Heard (31), die Frau mit dem „perfektesten Gesicht der Welt“ einen neuen Verehrer hat. Wie es laut ihrem Instagram-Account ausschaut, kann man die nun Spekulationen als bestätigt sehen. Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite und wie gewann Elon Musk (45) ihr Herz ?

Ein Beitrag geteilt von Elon Musk (@elonmusk) am 23. Apr 2017 um 16:42 Uhr

1. Er ist kein Geringerer als der kanadisch-US-amerikanische Unternehmer und Investor Musk, PayPal Mitbegründer und Milliardär. Die Beiden haben sich 2013 am Set von Regisseur Robert Rodriguez‘ Film “Machete Kills” kennengelernt.

2. Seither ging ihm die hübsche Blondine nicht mehr aus dem Sinn, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch mit Talulah Riley verheiratet war. Und daraufhin ließ er laut ‚The Hollywood Reporter‘ das Team von “Machete Kills” dazu beauftragen ein Dinner mit Amber Heard zu arrangieren. Quellen verrieten auch, Musk habe Rodriguez nach dem dann doch nicht zustande gekommenen Dinner Mails geschrieben “Wenn es eine Party oder ein Event mit Amber gibt, wäre ich sehr daran interessiert sie zu treffen, rein aus Neugier.” Klar.

3. Die Beziehung zu Ambers (heutigen) Ex-Ehemann Johnny Depp war offenbar kein Hindernis für ihn. Musk ließ Robert Rodriguez wissen: “Ich versuche nicht ein Date mit ihr zu bekommen. Ich weiß, dass sie in einer Beziehung ist……. Aber Amber scheint einfach eine sehr interessante Person zu sein.”

4. Trotz seiner Bemühungen blieben sie laut einer weiteren Quelle “nur Freunde”.

5. Im August 2016 berichtete ‚E!News‘, dass beide zum erste Mal zusammen im Delano South Beach Hotel in Miami Beach gesehen wurde. Da hat sich seine Hartnäckigkeit wohl doch noch ausgezahlt.

6. Später in demselben Jahr trafen sich Heard und Musk in London wieder, bei einer Partynacht im ‚The Box‘ – im angesagten Stadtteil Soho.

7. Von 2000 bis 2008 war Elon mit der Autorin Justine Wilson verheiratet, woraus immerhin fünf Söhne entstammen.

Danach folgte ein jahrelanges Hick-Hack mit Schauspielerin Talulah Riley, mit der er von 2010 bis 2012 verheiratet war. Es folgte die Scheidung und dann von 2013 bis 2016 eine erneute Ehe mit ihr.

8. Bei Heard sieht das nicht sooooo kompliziert aus, wenn man ihre Ehe mit der hawaiianischen Lesbe Tasya van Ree (40) von 2008 bis 2012 betrachtet. Auf der Ehe mit Johnny Depp von 2015 bis Mai 2016 lag zuletzt ein Schatten von Missbrauchsvorwürfen.

9. Gestern, am 23. April wurden beide zusammen mit zwei seiner Söhne am Currimibin Wildlife Sanctuary an der australischen Gold Coast gesichtet.

10. Auf ihrem Instagram-Account posteten sowohl Amber also auch Elon gestern ein offensichtliches Bild von sich in trauter Gemeinsamkeit. Auf seiner Wange sieht einen Lippenstiftabdruck ihres riesigen Kussmundes und Heard lächelt belustigt in die Kamera Dem Bild ab fügte sie den Titel „frech“ bei. Auf ihrem Account ist das Bild allerdings wieder veschwunden.