Best Dresses of the Day (472): Blake Lively und Co. auf dem weißen Teppich

Montag, 24. April 2017, 17:50 Uhr

Anlässlich eines exklusiven Events der Zeitschrift „Variety“ traf sich am Freitagabend das Who is Who der High Society auf dem weißen Teppich in New York. Die Schauspielerinnen Blake Lively und Jessica Chastain konnten mit ihren eleganten Outfits ganz besonders punkten.

Foto: Andres Otero/WENN.com

Blake Lively in Brandon Maxwell

Blake erschien in einem edlen Overall des Designers Brandon Maxwell. Das azurblaue Trendteil bestach durch einen extravaganten Schnitt mit weiter Hose und Corsagenoberteil. Hingucker war ein Dekolleté in Herzform mit einseitigem Träger. Die 29-Jährige konnte bereits viele Male mit ihrer Stilsicherheit überzeugen und auch diesmal sorgte sie mit ihrem Look für Aufsehen.

Die schöne Blondine kombinierte ihren schicken Einteiler mit den farblich abgestimmten Ohrringen und verzichtete auf eine Clutch.

Foto: Andres Otero/WENN.com

Jessica Chastain in Carolina Herrera

Auch Hollywoodstar Jessica Chastain zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Die 40-Jährige trug ein weißes Etuikleid von Carolina Herrera. Das knielange Dress betörte ebenfalls mit einem tiefen Dekolleté und setzte Jessicas schmale Taille in Szene. Ob als Kleid, Jacke oder Jeans; die frische Farbe Weiß ist momentan der Hingucker des Frühjahrs. Doch nicht nur mit ihrem Kleid bewies Jessica ihr Trendgespür. Auch ihre silbernen Schuhe mit stylisher Metallic-Optik konnten überzeugen.

Wir sind vom Styling der beiden Damen begeistert und küren sie somit unseren Fashion-Lieblingen des Tages! (HA)