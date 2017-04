Brigitte Nielsen: Heute startet ihre TV-Kuppelshow "Wirt sucht Liebe"

Montag, 24. April 2017, 19:12 Uhr

Das ist wie ‚Bauer sucht Frau‚ – nur etwas anders: Brigitte Nielsen wagt als Moderatorin von ‚Wirt sucht Liebe‘ einen neuen Anlauf im deutschen TV. Der Hollywood-Star moderiert ab heute die neue Doku-Soap. Mit dem 15 Jahre jüngeren Italiener Mattia Dessi hat die Blondine nach eigenen Angaben endlich selbst „die wahre Liebe“ gefunden und hilft nun anderen bei der Suche.

Der bayerische Jungwirt Sebastian (28) betreibt einen idyllischen Landgasthof im Allgäu, Mietkoch Markus (29) bietet auf Mittelaltermärkten authentische Gerichte an. In seiner Pizzeria setzt der kölsche Italiener Angelo (35) auf Familientradition und italienisches Flair. Alfred (58) zeigt sich in seinem Biker-Treff hingegen gern von seiner harten Seite, während der tanzbegeisterte Hotelier Georg (51) gemeinsam mit seinem Vater und seinem Onkel eine echte „Männerwirtschaft“ betreibt.

Eins haben die fünf Wirte trotz aller Unterschiede gemeinsam: Sie sind auf der Suche nach der großen Liebe.

„Es ist eine Sendung über die Liebe. Alle Kandidaten sind auf ihre eigene Art einzigartig. Es wird viel zum Lachen, aber auch zum Nachdenken geben. Man versteht, warum es diesen Menschen so schwer fällt, jemanden kennenzulernen. Die Männer wagen mit uns einen großen Schritt. Schließlich offenbaren sie vor einem großen Publikum ihre Gefühle“, beschreibt die 53-Jährige gegenüber ’spot on news‘ die neue Sendung.

Sie selbst habe für den Job „einige Deutschkurse in Los Angeles besucht“ und hoffe sehr, dass sich das gelohnt hat. Brigitte, die ja noch ein Baby will (siehe Video unten) liebe Sprachen und deshalb ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass sie mehrere fließend beherrscht. Sie habe schon auf Italienisch, Englisch und Dänisch moderiert. Die Sendung könnte also der Startschuss für eine neue Karriere im deutschen TV sein.

„Ich hatte in meinem Leben das Glück, viele unterschiedliche Karrieren wie das Modeln, Schauspielern, Moderieren oder Singen in unterschiedlichen Ländern verfolgen zu dürfen. Ja, die Show könnte der Beginn einer neuen Karriere in einem Land werden, in dem ich mich sehr wohl fühle“, erzählt sie. Weitere Reality-Formate würden sie ebenfalls reizen. „Eine neue Show? Warum nicht. Vielleicht gibt mir das deutsche Publikum ja wieder eine Chance.“

‚Wirt sucht Liebe‘ läuft ab heute immer montags um 20.15 Uhr bei RTL II.

