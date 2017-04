"Deadpool 2" kommt im Sommer 2018

Montag, 24. April 2017, 12:00 Uhr

Das Release-Datum für den neuen ‚Deadpool‘-Streifen steht nun fest. Die heißbegehrte Fortsetzung lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Am 1. Juni 2018 soll es angeblich soweit sein: ‚Deadpool 2‘ kommt in die Kinos.

Laut ‚Deadline‘ wird mit den Dreharbeiten noch im Sommer diesen Jahres begonnen. Regie führen wird David Leitch, der auch schon am Filmen wie ‚John Wick‘ mitgewirkt hat. Geschrieben wird der Film von Paul Wernick und Rhett Reese. Die Vorbereitungen für die Fortsetzung des Marvel-Klassikers laufen scheinbar auch schon in vollem Gange. Auch der „sexiest Dad Alve“ Ryan Reynolds soll wieder in seine Rolle als Antiheld Wade Wilson schlüpfen. Für die Rolle des Cable ist Josh Brolin eingeplant, doch auch Schauspieler wie Brad Pitt, David Harbour, Pierce Brosnan, Michael Shannon und Russell Crowe sind Gerüchten zufolge im Gespräch. Cable alias Nathan Summers ist der Liebling der Marvel-Fans.

Cable ist in den Comics der Sohn von „X-Men“-Anführer Scott Summers alias Cyclops und Madelyne Pryor, einem Klon von Scotts großer Liebe Jean Grey. Cables Geburt wurde von dem bösartigen Mutanten Mister Sinister geplant, der extra zu diesem Zweck Jeans Klon erschuf. Cable ist ein mächtiger Telepath, kann durch die Zeit reisen und wurde als Kind von einem techno-organischen Virus infiziert, der ihn in einen Cyborg verwandelte.