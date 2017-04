"Planet der Affen - Survival": Finale kommt Anfang August

Montag, 24. April 2017, 22:36 Uhr

Das lange Warten hat ein Ende: Am 3. August 2017 kommt mit „Planet der Affen: Survival“ die spektakuläre Entscheidung der neuen Planet der Affen-Trilogie in 3D in die Kinos. Im furiosen Finale der Blockbuster-Reihe spitzt sich der Konflikt zwischen Affen und Menschen weiter zu.

Beide Seiten ringen nicht nur mit dem mächtigen Gegner sondern auch mit ihrer inneren Haltung zu Krieg oder Frieden, Rache oder Versöhnung. Der dritte Teil ist der alles entscheidenden Kampf um Freiheit, Familie und um die Zukunft des Planeten.

Motion-Capture-Pionier Andy Serkis erweckt erneut den Anführer der Affen, Caesar, zum Leben und zieht in einen actiongeladenen, spannenden und sehr emotionalen Kampf gegen seinen bislang härtesten Widersacher, den Colonel, der von Hollywood-Star Woody Harrelson verkörpert wird.

In ‚Planet der Affen: Survival‘ werden Caesar (Andy Serkis) und seine Affen von einer Menschenarmee unter der Leitung eines skrupellosen Colonels (Woody Harrelson) in einen tödlichen Konflikt gezwungen.

Nach schweren Verlusten auf Seiten der Affen ringt Caesar mit seinen dunkleren Instinkten und beginnt seinen eigenen mystischen Kampf um Rache für die Seinen. Schließlich kommt es zwischen Caesar und dem Colonel zur epischen Entscheidung, die das Schicksal beider Spezies und die Zukunft des gesamten Planeten bestimmen wird.

