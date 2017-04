Will Smith: Musikalischer Comeback-Termin steht fest?

Montag, 24. April 2017, 16:50 Uhr

Hollywoodstar Will Smith (48) scheint sich offenbar wieder ein wenig mehr seiner musikalischen Karriere widmen zu wollen. Zusammen mit DJ Jazzy Jeff (52), mit dem der Schauspieler und Rapper früher als Duo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince bereits solche Hits wie ‚Boom! Shake The Room’ und ‚Summertime’ hatte, soll es ein offizielles Comeback beim ‚LIVEWIRE Festival’ in Blackpool, England geben.

Foto: WENN.com

Dieses findet vom 25. bis 27. August statt, wobei das Duo am letzten Tag des Festivals auftrete. Am Freitag (25. August) und Samstag (26. August) sollen zudem noch weitere große Pop-Acts der 80er-Jahre performen, darunter unter anderem The Jacksons und Kylie-Minogue-Ex-Freund und einstiger Duett-Partner Jason Donovan (48). Ein Sprecher des Musikevents erklärte dazu gegenüber ‚Digital Spy’: „Wir können es nicht erwarten, Will Smith & DJ Jazzy Jeff, The Jacksons, Jason Donovan und mehr nach Blackpool zu bringen.“

Zudem wurde ein „fantastisches Musikwochenende“ angekündigt. Und das ist noch nicht alles. Mediengerüchten zufolge könnten Will Smith und sein Musikpartner möglicherweise sogar beim berühmten ‚Glastonbury’-Festival performen, das am 21. bis 25. Juni stattfindet. Letztes Jahr verkündete Jazzy Jeff ‚Bang Showbiz’ gegenüber bereits sein Interesse an einem dortigen Auftritt. Er verriet: „Der größte Teil bei dieser Reunions-Sache ist die Klärung unserer Termine. Ich toure etwa 180 Tage des Jahres aber er macht Filme, also ist es mehr seine Sache, Daten abzuklären, bei denen es uns möglich ist zu proben und auf Tour zu gehen.“

Und der DJ und Produzent fuhr fort: „Manchmal wird es für ihn als einer der größten Filmstars der Welt schwierig, sich freie Zeit zu nehmen. Er will das auf jeden Fall tun. Das Lustige daran ist, dass er die Ankündigung dazu bereits machte, bevor er es mir sagte.“ Das zeigt doch wohl, dass Will Smith ganz offensichtlich mit Leib und Seele an einem musikalischen Comeback interessiert ist…(CS)