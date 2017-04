Channing Tatum: Die Gattin ist immer noch hin und weg!

Dienstag, 25. April 2017, 11:38 Uhr

Jenna Dewan-Tatum ist noch immer so verliebt in ihren Channing wie am ersten Tag. Die ‚Witches of East End‘-Darstellerin begleitete am Wochenende ihren 36-jährigen Ehemann, mit dem sie die dreijährige Everly großzieht, zur Premiere von ‚Magic Mike Live! Las Vegas‘.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Auf dem roten Teppich schwärmte sie dann überschwänglich von ihrem Angetrauten. Gegenüber ‚E! News‘ sagte Jenna: „Ich bin so stolz auf ihn. Diese Show ist einfach unglaublich, es ist wunderbar.“ Das berühmte Ehepaar scheint so verliebt wie eh und je und macht das auch in den sozialen Netzwerken deutlich. Vor einiger Zeit postete Channing beispielsweise ein ziemlich freizügiges Foto seiner Liebsten, das sie nackt im Bett liegend, die intimsten Stellen nur von einer Decke verhüllt, zeigt.

Unter das Foto schrieb der Schauspieler: „Nickerchenzeit = beste Zeit.“ Und auch Dewan-Tatum bekannte erst vor einiger Zeit laut ‚Bunte‘: „Ich war schon immer eine sexuelle Person. Wir haben definitiv ein gesundes Sexleben.“