Jaden und Willow Smith bald mit Band?

Dienstag, 25. April 2017, 14:29 Uhr

Jaden Smith, der gar nicht mehr soooo kleine Sohn von Hollywoodstar Will Smith, versucht sich derzeit neben der Schauspielerei an der Musik. Dabei überließ er seinen Fans via Twitter eine Kostprobe eines Tracks.

Willow und Jaden mit Mama und Papa. Foto: Apega/WENN.com

So postete der 18-Jährige Möchtegern-Prophet ein 45 Sekunden langes Video, mit dem er seine Fans in seine neue Musik reinhören lassen wollte. Er kündigte das Video mit einer Nachricht: „Das ist ein Clip von meiner Rockband, mit der ich starte“. Es folgten weitere Twitter-Mitteilungen, in denen er verriet, dass Odessa, seine aktuelle Freundin, und seine Schwester Willow mit dabei sind. Da darf man ja gespannt sein wie erfolgreich diese junge „Rockband“ wird. Der junge Mann fügte hinzu. dass er auch eine K-Pop (Korean Pop) Single in den nächsten vier Monaten herausbringen wolle.

This Is A Clip From A Rock Band I’m Starting pic.twitter.com/H143TVtcDf — Jaden Smith (@officialjaden) 20. April 2017

Derzeit dreht Jaden Smith mit seinem Vater Will Smith den Film “Life In A Year”,der 2018 herauskommen wird. Der Film handelt von einem 17-jährigen Junge, der alles mögliche für seine sterbenskranke Freundin macht, die nur noch 12 Monate zu leben hat. Gespielt wird die immerhin von Model und Schauspielerin Cara Delevigne. (LB)