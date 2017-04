Kylie Jenner und Travis Scott: Neues Paar?

Dienstag, 25. April 2017, 12:50 Uhr

Kylie Jenner und Travis Scott wurden beim Turteln erwischt.Das Kardashian-Küken trennte sich erst vor Kurzem von Rapper Tyga. Nun wurde die Reality-Darstellerin auf dem Coachella-Festival mit einem neuen Musiker an ihrer Seite gesehen.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Es handelt sich um den Rapper Travis Scott, mit dem Kylie händchenhaltend auf dem Musikfestival in Kalifornien gefilmt wurde. Das extrem finster daherkommende Video landete flugs bei Twitter. Damit bestätigten sich die Gerüchte, denn schon seit Wochen wird den beiden ein Verhältnis angedichtet. Auch ihr Ex Tyga hat sich nicht lange mit Liebeskummer aufgehalten und wurde zuletzt mit dem Model Jordan Ozuna in Verbindung gebracht. Kylie ist unterdessen fleißig mit ihrer Karriere beschäftigt und scheint als nächstes eine eigene Show zu planen. Die 19-Jährige hat bereits ein eigenes Kosmetik-Imperium sowie eine Klamottenmarke gegründet.

Schon länger zeigte sie Ambitionen, sich geschäftlich von ihrer berühmten Familie zu lösen. Laut ‚perezhilton.com‘ soll es dabei um Kylies Funktion als Geschäftsfrau gehen, wie ein Insider verriet: „Es geht komplett um den Aufbau ihres Business und die Beschäftigung neuer Teammitglieder. Alles soll sich komplett um sie drehen. Sie hat keine Lust mehr, eine Sendung gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall zu machen.“