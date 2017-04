Viola Davis: So sexy mit 51

Dienstag, 25. April 2017, 22:16 Uhr

Viola Davis ist auch mit 51 Jahren immer noch eine extrem attraktive Frau, die nicht mit ihren Reizen geizt. Gestern landete sie am Flughafen mit ihrem durchsichtigen Top einen echten Senkrechtstart. Mutti-Style? Keine Spur! Eher sexy Rockerbraut!

Foto: Cousart/JFXimages/WENN.com

Seit sie die Juristin Annalise Keating in der ABC-Serie „How To Get Away With Murder“ spielt, geht die Karriere von Viola Davis durch die Decke. Es folgte eine Rolle in „Suicide Squad“ und ein Oscar als beste Nebendarstellerin im Drama „Fences“. Und mit dem Erfolg wächst natürlich auch das Selbstbewusstsein. Wie sexy sie sich selber findet, bewies sie jetzt auch mit ihrem Outfit. Ihr Flughafen-Look war ein gekonnter Material-Mix aus Satin, Material und Netzstoff. Und Madame Davis zeigte dabei viel Haut. Das Top ist nämlich komplett durchsichtig, nur mit Streifen über der Brust und am unteren Bauch. Aber wirklich viel verstecken diese auch nicht.

Darunter trägt sie nur einen BH, der ihre große Oberweite zeigt und vor allem kann man ihren fitten Bauch sehen, für den sie sicher so manche Frau auch unter 50 beneidet. Die User auf Instagram sind sich da auch einig. Sie kommentierten das Foto mit Sprüchen wie: „She´s such a hot Mama!!“ (LK)