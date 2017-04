Best Dress of the Day (473): Chrissy Teigen glänzt in Gold

Mittwoch, 26. April 2017, 21:40 Uhr

Anlässlich einer exklusiven Gala am vergangenen Dienstag in New York zeigte sich Model und Society-Girl Chrissy Teigen in einem luxuriösen Glamour-Outfit auf dem grünen Teppich.

Foto: Rob Rich/WENN.com

Chrissy Teigen in Angelys Balek

Die 31-Jährige Gattin von Superstar John Legend erschien in einer bodenlangen, goldenen Robe von Angelys Balek. Das edle Dress überzeugte mit einem geraden Schnitt, einem Corsagen-Oberteil und einem gewagten Schlitz auf der linken Seite des Rocks. Ein Look, der Chrissys Figur perfekt in Szene setzte und durch den goldenen Schimmer besonders elegant und hochwertig wirkte. Gleichzeitig wurde die Kreation durch ihren modernen Touch zum Hingucker des Abends.

Chrissy kombinierte ihr Kleid mit den passenden Riemchensandaletten im Metallic-Look und einer glänzenden Box-Clutch. Die hübsche Amerikanerin verzichtete auf prunkvolle Juwelen und wählte lediglich silberne Ohrringe. Ihren schulterlangen Bob trug sie offen und leicht gewellt und entschied sich für einen trendy Rotton für ihre Lippen.

Wir sind von Chrissys Styling begeistert und küren sie somit zu unserer Mode-Queen des Tages! (HA)