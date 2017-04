Eheprobleme bei Chrissy Teigen und John Legend!

Mittwoch, 26. April 2017, 11:56 Uhr

Gibt es bei Chrissy Teigen und John Legend etwa Eheprobleme? Im Netz ist ein Video des Hollywood-Traumpaares aufgetaucht, in dem es eindeutig so aussieht, als würde da gehörig der Haussegen schief hängen.

Foto: Apega/WENN.com

Allerdings kann Entwarnung gegeben werden. Der gefilmte Streit war nur ein lustiger Gag für die vielen Snapchat-Follower des Paares. In dem Clip sieht man die beiden in der Küche miteinander streiten. Chrissy hockt mit ihrem Handy und nur mit einem Handtuch bekleidet auf dem Fußboden in der Küche und kann ihre Aufmerksamkeit scheinbar gar nicht von dem Gerät lösen. John Legend im Bademantel echauffiert sich darüber: „Nur falls du dich wunderst: Die Person, dessen Anrufe du immer entgegen nimmst, ist die, mit der du eine Beziehung führst.“

Der Spaß soll aber ein Problem darstellen, dass das Paar wohl häufiger miteinander hat, denn das Model regt sich oft und gerne über die Handyabhängigkeit des Ehegatten auf. „Chrissy und ich zoffen uns über alltägliche Dinge, wie zum Beispiel darüber, wann ich von der Arbeit heimkomme. Ich hänge außerdem zu viel am Telefon. Das hält sie mir immer vor“, erzählt der Sänger. Aber wenn das Paar noch Späße darüber machen kann, scheint es ja so schlimm noch nicht zu sein. Die Fans freuen sich auf jeden Fall über die sympathische Comedy-Einlage.