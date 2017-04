Ellie Goulding: Comeback mit Kygo

Mittwoch, 26. April 2017, 13:30 Uhr

Ellie Goulding startet ihr musikalisches Comeback. Die Sängerin war nach der Veröffentlichung ihres Albums ‚Delirium‘ im Jahr 2015 von der Bildfläche verschwunden und hatte sich eine Auszeit genommen. Jetzt ist sie mit einem neuen Song zurück. Gemeinsam mit Kygo hat sie eine neue Single aufgenommen.

Mit Omas Gardine unterwegs: Ellie Goulding. Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

‚First Time‘ heißt sie und soll am kommenden Freitag (28. April 2017) veröffentlicht werden. Über die sozialen Medien ließ die 30-Jährige ihre Fans wissen: „‚First Time‘ kommt am Freitag.“ Sie verlinkt Sänger Kygo und auch das Bild zeigt die hübsche Blondine mit dem norwegischen DJ. Der Musikproduzent verkündete den Release ebenso wortkarg, doch die Fans beider erfolgreichen Künstler freuen sich auf den neuen Song und schreiben, dass sie es nicht abwarten können. Kürzlich stellte die Sängerin wieder ihren Geschmack für Mode unter Beweis.

Ein Beitrag geteilt von elliegoulding (@elliegoulding) am 25. Apr 2017 um 10:23 Uhr

Zu der US-Präsentation des neuen ‚Range Rover Velar‘ in New York erschien die Britin in einer schulterfreien XXL-Oma-Bluse mit weit ausgestellten, weiß/schwarzen Ärmeln. Dazu kombinierte sie eine schwarze Hotpants und schwarze Lack-Stiefel. Ihre Frisur erweckte den Eindruck eines Sidecuts. Die Seite wurden streng zurück gesteckt. Ellie schien sich in ihrem lässigen und doch schicken Outfit sichtlich wohl zu fühlen, denn die Songwriterin kam aus dem Strahlen nicht mehr raus.