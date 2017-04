Feist ist wieder da! Neues Album erscheint am Freitag

Mittwoch, 26. April 2017, 22:58 Uhr

Am Freitag meldet sich Feist ist zurück! „Der leise Superstar“ (Zeit Online) veröffentlicht knapp sechs Jahre nach dem letzten Album das neue Werk „Pleasure“.

Foto: Universal Music

Aufgenommen über einen Zeitraum von drei Monaten und produziert von Leslie Feist höchstselbst mit Unterstützung ihrer Mitstreiter Mocky und Renaud Letang, spielt neben ihrer außergewöhnlichen Stimme auch ihr einzigartiges Gitarrenspiel eine zentrale Rolle auf dem Album. Es ist das Intime, Minimalistische, tastend Suchende, Auslotende, Zerrissene, radikal Ungeschönte, das weite Teile von „Pleasure“ auszeichnet. Über das Album sagt Feist: „Ich habe es ‚Pleasure‘ (dt. Freude, Vergnügen) genannt, als würde ich eine Saatkorn pflanzen oder Helligkeit voraussagen. Das Erlebnis ist manchmal mild oder tiefgründig, manchmal auch andauernd und eine treibende, motivierende Kraft.“

Die deutschen Fans dürfen sich auf eine Live-Show von Feist im Sommer freuen, wenn sie am 05. August in Luhmühlen beim „A Summer’s Tale“ Festival auftreten wird.

Seit dem gefeierten „Let It Die“ aus dem Jahr 2004 reißen die Lobeshymnen und Liebeserklärungen an Leslie Feist nicht mehr ab. Mit dem Nachfolger „The Reminder“, der 2007 hierzulande Platz #11 in den Media Control Charts und Goldstatus erreichte. Ihre zuletzt veröffentlichte LP „Metals“ – für die New York Times damals das Album des Jahres – erreichte sensationell Platz 7 der US-amerikanischen Billboard Charts, Platz 6 der deutschen Albumcharts und in ihrer Heimat Kanada den 2. Platz. Weltweit hat Feist mehr als 3 Millionen Alben verkauft und kann über einer halbe Milliarde Streams verbuchen.

Foto: Universal Music

Rezensionen:

• „Ihr neues Album ‚Pleasure‘ ist mehr als bezaubernder Folk- und Indie-Pop: Es ist der Versuch, sich selbst zu genügen.“ – Musikexpress

• „Elf Songs mit intelligenter, erwachsener Popmusik.“ – Stern

• „Wie eine Kindheitserinnerung ist sie plötzlich da (…) diese einzigartige Stimme, die so flüchtig und eindringlich zugleich ist und hinter deren Geheimnis man nach der ganzen Zeit noch immer nicht gekommen ist.“ – Spiegel.de

• „ (…) man [hört] dieses Album und muss sich direkt auf die Zunge beißen, weil es so wunderschön ist.“ – Die Welt