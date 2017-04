Harrison Ford und der neue Han Solo: "Toller Typ, sehr süß"

Mittwoch, 26. April 2017, 13:14 Uhr

Für Harrison Ford wird es wohl „seltsam“ werden, den neuen ‚Han Solo: A Star Wars Story‘ zu sehen. Der 74-jährige Schauspieler wurde durch die Rolle des intergalaktischen Schmugglers und Diebs in dem ‚Star Wars‘-Franchise bekannt. Den jungen Han Solo im neuen Film soll nun Alden Ehrenreich spielen.

Foto: IPA/WENN.com

Über die Wahl des 27-Jährigen sei Ford „glücklich“. Während eines Interviews für ‚The Star Wars Show‘ erzählte er gegenüber ‚Star Wars‘-Erfinder George Lucas: „Ich habe den Kollegen getroffen, der den jüngeren Han Solo spielen wird. Toller Typ, sehr süß und ein sehr guter Schauspieler. Ich bin zufrieden mit der Wahl.“ Den Streifen werde er sich als Fan ansehen, auch wenn es sich „seltsam“ anfühlen wird.

Erst kürzlich wurde berichtet, dass der frühere ‚One Direction‘-Star Harry Styles für die Rolle des Helden in der näheren Auswahl steht. Ein Insider verriet der ‚Sun‘: „Harry war einer der ersten Namen, die aufkamen, als das Studio nach einem Han Solo suchte.

Obwohl er keine Schauspielerfahrung hatte, sahen sie in ihm großes Star-Potenzial. Dem Projekt hätte es eine Menge Publicity verschafft.“ Aufgrund seiner Musikkarriere und seines vollen Terminkalenders war es jedoch schwer, ihn für das Projekt zu verpflichten. Disney sei aber bereits an weiteren Gesprächen interessiert, den Sänger für andere Projekte mit an Bord zu holen. „Jeder hat nur Lob für seine Darstellung in ‚Dunkirk‘ übrig. Sein Manager Jeff Azoff und er wählen sorgfältig aus, welche Filmrolle er als Nächstes spielen soll.“ Neben Ehrenreich werden in ‚Han Solo: A Star Wars Story‘ außerdem Donald Glover als junger Lando Calrissian sowie ‚Game of Thrones‘-Star Emilia Clarke zu sehen sein, deren Rolle jedoch noch nicht bekannt ist. Der Film wird im Dezember 2018 in den Kinos erscheinen.