Harry Styles eine Woche lang auf James Cordens Couch

Mittwoch, 26. April 2017, 8:50 Uhr

Harry Styles wird eine ganze Woche lang bei ‚The Late Late Show with James Corden‘ zu sehen sein. In einem Parodie-Video von James und Harry kündigten sie die Anwesenheit des Sängers ab dem 15. Mai in der Show an.

Foto: Youtube/CBS

In dem Clip ist zu sehen, wie der ehemalige One Direction-Sänger den Moderator per Videochar anruft und ihm erzählt, er werde bald nach Los Angeles kommen und brauche eine Bleibe. Als James seine Couch zu Hause anbietet, ist Harry aber nicht begeistert. Er möchte lieber im Studio bleiben. „Ich möchte irgendwo unterkommen, wo es sich nach zu Hause anfühlt.“

James willigt auch ein, allerdings müsse Harry dann „mit anpacken“. Das Studio sei ja schließlich kein Airbnb. Nach einem äußerst putzigen einminütigen Streitgespräch, wer von den beiden nun auflegen soll, wird das Telefonat auch beendet.

James Corden lehnt sich daraufhin in seinem Stuhl zurück und sagt: „Eine Woche Harry Styles… Gott, hilf uns allen.“ Das Video sorgt auf jeden Fall schon mal für viele Lacher. Die Fans können sich also sicher schon darauf freuen, dass sich die beiden Spaßvögel auch für die Shows etwas Besonderes ausgedacht haben. (Bang)