"Jurassic World 2": Jeff Goldblum kehrt zurück

Mittwoch, 26. April 2017, 14:39 Uhr

Chris Pratt und Bryce Dallas Howard bekommen es im Sequel zu ‚Jurassic World‘ mit einem echten Dinosaurier der Branche zu tun.

Foto: WENN.com

Niemand geringeres als Schauspieler Jeff Goldblum schließt sich dem Film an. Das Urgestein aus den ‚Jurassic Park‘-Filmen von 1993 und 1997, der ja als Dr. Ian Malcom alle Teile „überlebt“ hatte und hoffentlich genauso viel Spannung aus den Originalfilmen wieder mit bringt. Bisher weiß man, dass der neue Film noch düsterer wird als der vorherige Film. Das verriet Hauptdarsteller Chris Pratt jüngst.

Kurz nachdem die News bekannt wurde, sah man den Schauspieler übrigens in Sydney Sandwiches von einem kleinen Bullywagen verteilen. Ganz zur Freude seiner Fans, die Selfies mit ihm machten und sich freuten, auf die Hollywoodlegende zu treffen. Dabei entlockte ihm Merrick Watts vom Radiosender „Triple M“ so manch kleines Detail: “Ich drehe hier gerade etwas, das mit Essen zu tun hat – was denkt ihr jetzt darüber?” Und er spaßte weiter, dass ihm die Dreharbeiten mit Chris Hemsworth zum dritten Thor-Film viel Spaß gemacht haben.

Ein Beitrag geteilt von Phillips Huynh (@ph22ps) am 25. Apr 2017 um 19:40 Uhr

Es wird spannend, wenn der 7. Juni 2018 anbricht und wir herausfinden, wie der Film wird und welche tragende Rolle Jeff Goldblum in ‚Jurassic World 2‘ einnimmt.

Das wird überhaupt ein aufregendes Jahr für den 64-Jährigen, da er auch in „Marvel’s Thor: Ragnarok“ als der Grandmaster zu sehen sein wird und auch in Wes Anderson’s Film “Isle of Dogs” wird er mitwirken. (LB)