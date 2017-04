Katie Price: Neunjährige Tochter bringt Buch raus

Mittwoch, 26. April 2017, 12:49 Uhr

Die neunjährige Tochter von Katie Price, Princess, wird noch in diesem Jahr ein eigenes Buch veröffentlichen.

Ihre berühmte Mutter, die noch vier weitere Kinder hat, meint dazu: „Wir werden sehen, was die Leute dazu zu sagen haben! Man muss abwarten, aber wenn sie sich beschweren wollen, dann bitte auf eine gute Weise.“

Katie Price mit Princess Tiaamii und Ehemann Kieran Hayler. Foto: Alan West/WENN.com

Außerdem erzählt sie ‚Sun Online‘, dass Princess der Presse Rede und Antwort stehen werde, damit sie sich zur Kritik selbst äußern könne. „Sie ist so offen wie der Rest der Familie, also wird sie, wenn sie interviewt wird, selbst antworten. Ich kann gar nicht darauf warten“, meint die 38-jährige Ich-Darstellerin. Erst kürzlich stand Katie wieder einmal in der Kritik, dieses Mal wegen eines Urlaubsschnappschusses. Das Foto, das sie auf ihre Social Media-Accounts hochgeladen hatte, zeigt ihre neunjährige Tochter provokativ im Bikini am Strand posierend. Medien und Fans reagierten darauf mit Entsetzen und fanden das Bild „unangebracht“.

Das Fotomodell versuchte sich zu wehren: „Sie ist ein professionelles kleines Model, sie hat von den Besten gelernt, was kann ich dazu sagen? Ich werde nicht zu ihr sagen, ‚Oh, sei nicht so sexy oder posiere nicht so‘, sie weiß gar nicht, was das ist. Aber ich muss mich auf keinen Fall rechtfertigen, ihr Buch wird dieses Jahr erscheinen, also konzentriert euch lieber darauf.“