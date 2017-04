Madonna ist von neuer Kinofilm-Idee nicht begeistert

Mittwoch, 26. April 2017, 8:28 Uhr

Madonna ist von dem geplanten Film offenbar gar nicht begeistert. Die Sängerin hat nun zu den Neuigkeiten, dass es bald eine Filmbiographie über sie geben soll, Stellung genommen. Offenbar ist die 58-Jährige von ‚Blonde Ambitions‘ aber alles andere als begeistert.

Ihre Majestät ist not amused: Madomnna. Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Auf Twitter postete sie nun ein Bild von sich und schrieb dazu: „Niemand weiß, was ich weiß und was ich gesehen habe. Nur ich kann meine Geschichte erzählen. Jeder andere, der das versucht, ist ein Scharlatan und ein Narr, der nach augenblicklicher Genugtuung sucht, ohne selbst die Arbeit zu machen. Das ist eine Krankheit in unserer Gesellschaft.“ Wow, die Blondine nimmt kein Blatt vor den Mund und findet die Pläne von Universal offenbar gar nicht toll.

Das Filmstudio hat sich gerade die Rechte an dem Drehbuch von Elyse Hollanders gesichert. Der Streifen soll in den 1980er Jahren spielen und die anfänglichen Karriereversuche der Pop-Ikone im Musik-Business sowie ihre Arbeit an ihrem ersten Album zeigen. Die Geschichte soll außerdem Madonnas Liebesleben und ihre ersten Erfahrungen mit Ruhm behandeln. Das Drehbuch stand 2016 sogar auf der ‚Black List‘, der Liste der besten Drehbücher, die Hollywood zu bieten aber noch nicht verfilmt hat. (Bang)