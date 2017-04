Aaron Taylor-Johnson wirbt für "Gentleman Givenchy"

Donnerstag, 27. April 2017, 16:37 Uhr

Briten-Sahneschnittchen Aaron Taylor-Johnson ist das neue Gesicht von ‚Gentleman Givenchy‘.Der französische Parfümhersteller konnte den Schauspieler als Repräsentant für seine neue Kampagne gewinnen.

Aaron Taylor-Johnson, geht nie ohne die23 Jahre ältere Gattin Sam aus dem Haus. Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Dieses Jahr bekommt der klassische Duft ‚Gentleman Givenchy‘ eine Neuauflage. Trotz seiner jungen 26 Jahre ist der ‚Kick-Ass‘-Darsteller jetzt schon das Gesicht eines klassischen Herrenparfüms. Der Duft, der besonders für maskuline Eleganz steht, wurde 1975 von Hubert de Givenchy, dem Unternehmensgründer, kreiert. Ab August wird die internationale Werbekampagne für die Neuauflage mit Aaron Taylor-Johnson veröffentlicht. Romain Spitzer, der CEO von ‚Givenchy Parfums‘, hatte mehr als nur einen Grund für die Zusammenarbeit.

„Zunächst mögen wir ihn als Künstler, der weiß, wie er wirklich alles tun kann“, so Spitzer gegenüber ‚Womens Wear Daily‘. „Er kann in Blockbustern spielen, in Arthouse-Filmen. Er kann Hauptrollen ausfüllen und leichtere Rollen, Parodien und intensivere Parts. Er kann tanzen. Er kann singen. Er ist lustig und sehr intensiv. Er ist wahnsinnig nett und hat eine Energie, die uns absolut zusagt. Für mich ist seine Persönlichkeit eine Mischung aus Eleganz, Charisma, Großzügigkeit und Einzigartigkeit“, schwärmte er von dem Schauspieler, der im letzten Jahr einen Golden Globe für seine Nebenrolle in ‚Nocturnal Animals‘ von Tom Ford erhielt.

Außerdem sei die Zusammenarbeit mit dem Briten auch eine Gelegenheit, „eine potenziell neue Zielgruppe anzusprechen, die jünger ist und Fan seiner Arbeit. Er ist ein kommender Star.“ Der australische Schauspieler Simon Baker, war das letzte Gesicht von ‚Givenchy Parfums‘ und bewarb ab 2013 den Duft ‚Gentlemen Only‘.