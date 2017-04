Ian Somerhalder: Liebeserklärung an Nikki Reed

Donnerstag, 27. April 2017, 16:02 Uhr

Seit zwei Jahren sind Ian Somerhalder und Nikki Reed nun schon verheiratet. Und der ‚Vampire Diaries‘-Star könnte glücklicher nicht sein. Am 25. April 2015 schlossen die beiden Schauspieler in Malibu, Kalifornien, den Bund der Ehe.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Zum zweiten Hochzeitstag machte Ian seiner Ehefrau auf Instagram eine Liebeserklärung. Zu einem Bild, das die beiden am Tag ihrer Eheschließung zeigt, schrieb der 38-Jährige: „Für den wunderbarsten Menschen der Welt. Danke für zwei unglaubliche Ehejahre. Heute vor auf die Minute genau zwei Jahren sagten wir ‚Ich will‘ und ich könnte nicht glücklicher und dir nicht dankbarer für dieses Leben sein. Danke, dass du meine beste Freundin bist und die fleißigste, netteste, geduldigste und talentierteste Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Meine Liebe, ich sage dir, dass wir noch so viele gemeinsame Tage haben werden, dass wir sie gar nicht zählen können. Vor allem, weil ich so alt werden werde… Ich liebe dich.“

Ein Beitrag geteilt von iansomerhalder (@iansomerhalder) am 26. Apr 2017 um 17:51 Uhr

Und auch Nikki widmete Ian eine Botschaft auf ihrem Account: „Mein Mann, mein Schatz, mein Partner in diesem Leben, meine bessere Hälfte auf jede erdenkliche Weise. Zu genau dieser Zeit vor zwei Jahren haben wir Hand in Hand ein neues Kapitel begonnen, unser Kapitel, zusammen. Jeder Tag wird besser, jeder Moment ruft nach noch so viel mehr. Mit dir mein Leben zu verbringen ist das größte und schönste Abenteuer überhaupt. Wir klettern, wir wachsen, und wir lachen über alles. Danke, dass du genau der bist, der du bist und dass du alles an mir liebst. Danke, dass du bereit bist, noch tiefer zu gehen. Bis ich dich kennenlernte, hatte ich keine Ahnung, was alles möglich ist. Frohen Hochzeitstag.“