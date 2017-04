Johnny Depp überrascht hier Besucher im Disneyland

Donnerstag, 27. April 2017, 11:40 Uhr

Johnny Depp überrascht Disneyland-Besucher als Captain Jack Sparrow. Was für eine Überraschung für alle Besucher des Disneyland in Kalifornien. Der weltberühmte Schauspieler stellte sich in eine Themen-Bahn von ‘Fluch der Karibik’ und schlüpfte in die Rolle des Filmcharakters.

Jack Sparrow (Johnny Depp). Foto: Disney Enterprises, Inc.

In den sozialen Netzwerken kursieren unzählige Videos von begeisterten Fans, die wohl ihren Augen nicht trauen konnten, als Captain Jack Sparrow neben der Bahn stand und mit seinem Schwert herum wedelte, während die Boote voll mit ‘Fluch der Karibik’-Fans an ihm vorbei trieben. Eine Augenzeugin erzählt ’E! News’: “Alle waren begeistert, geschockt und total aufgeregt ihn zu sehen. Er hat sich genau so verhalten, wie sein Charakter in den Filmen.“

Ein weiterer Besucher schwärmt: “Das war ein völlig irrealer Moment für Alle in dem Boot. Verrückte Erfahrung. Bester Disneyland-Moment, den unsere Familie je miterleben durfte.“ Johnny Depp spielte Szenen aus den Filmen nach oder interagierte mit den erstaunten Besuchern. Die Aktion fand jedoch nicht ohne Hintergedanken statt, denn bald kommt der fünfte Teil mit dem Titel ’Fluch der Karibik 5: Salazars Rache’ raus.

Am 25. Mai 2017 erscheint die Fortsetzung in Deutschland. Nach der öffentlichkeitswirksamen Trennung von Johnny Depp, lässt es sich Amber Heard gut gehen. Mit Elon Musk scheint sie glücklich zu sein. Ein Bekannter verriet ‚Entertainment Tonight‘: „Elon ist Amber gegenüber sehr zuvorkommend und das ist etwas, das sie in einem Partner sucht. Obwohl die zwei behaupten, nur Freunde zu sein und Dating-Gerüchte dementiert wurden, sind sie doch ein Paar.“ Kürzlich postete sie ein Bild mit ihm auf Instagram. Auf dem Foto sieht man die ‚Danish Girl‘-Darstellerin, die ihrem Arm um den ‚Tesla‘-Gründer legt. Auf seiner Wange ist ein Abdruck ihres roten Lippenstifts zu erkennen.